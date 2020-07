“Seguiría siendo edecán”: Jorge Reynoso aseguró que Bárbara Mori le debe su carrera a Sergio Mayer

Sergio Mayer y Bárbara Mori tuvieron un romance hace más de dos décadas (IG: sergiomayerb / delamori)

El empresario Jorge Reynoso salió en defensa de su amigo Sergio Mayer luego de que Bárbara Mori revelara que durante su relación con él era muy infeliz y vivía bajo sus órdenes.

En una entrevista con Ventaneando, el esposo de Noelia contó algunos detalles de la relación entre los actores y aseguró que sin Sergio Mayer, Bárbara seguiría siendo edecán.

Recordó la época en que Mori se quedó en Miami a grabar la telenovela Me Muero por ti (1999-2000).

Según Reynoso, Mayer estaba muy preocupado por que Bárbara tuviera todas las comodidades en Miami.

“La atendimos como una princesa por Sergio”, comentó el empresario, quien dijo que a Bárbara se le alojó en un condominio de lujo y por lo que él vio, Mayer siempre fue atento con ella, por lo que esa situación “dista mucho de lo que ella pueda estar diciendo”.

Así que el empresario aconsejó a la actriz que guarde el silencio y no siga removiendo el pasado porque tiene más que perder.

“Ella debería guardar silencio, lo que más le conviene es no hablar de más”.

Aunque Sergio Mayer no quiso hablar mucho de lo que fue su relación con Bárbara, Reynoso sí sugirió que la actriz le fue infiel con Christian Meier durante la grabación de aquella telenovela.

“Sí hubo una situación y la tengo que decir porque es lo correcto”.

Según Reynoso una persona de su equipo de seguridad le dijo que había visto un comportamiento raro de Bárbara con Meier, así que se preocupó por Sergio y mandó a su equipo, que comprobó las sospechas.

Aunque Reynoso no vio nada, confió en lo que le contó su equipo y habló con ella. “Le dije que era muy grave lo que me habían comunicado, pienso que ella tiene mucho más que perder si sigue removiendo el pasado. Hay personas que no nos deja muy contentos con su actuar, podrán decir lo que quieran, pero Sergio siempre ha sido un caballero”.

Y ante la pregunta de qué habría pasado con la carrera de Bárbara Mori de no ser por Sergio Mayer, Reynoso fue claro al señalar que ella le debe todo al actor.

“(No estaría) en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías ... no es que no sea un trabajo digno ser edecán pero, siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida”.

La historia

La polémica entre los actores se desató porque Mori participó en una transmisión en vivo por Instagram con Marimar Vega y ahí reveló que fue muy infeliz con Sergio Mayer, por lo que su primer despertar en la vida ocurrió cuando se separó de él.

“Yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma... Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví”.

En una entrevista para Ventaneando, Mayer evitó responder de manera directa a la madre de su hijo Sergio.

“Cómo me encantaría responder pero no puedo y no debo hacerlo. Ojalá tuviera la conciencia de recordar dónde y cómo nos conocimos y cómo llegó a mi vida y quizá tener un poco de agradecimiento”, señaló.

Según el diputado, “lo que yo diga sería desacreditarme como hombre, hay muchas cosas que sería gran material para toda la gente y todos ustedes de este tema, revelar muchas cosas pero por supuesto que no lo voy a hacer por respeto a mi hijo, a ella como mujer”.

Al actor le resultaría interesante que Bárbara reflexionara sobre lo que habría ocurrido si ella no hubiera estado en su vida en aquella etapa. “dónde estuviera, qué hubiera pasado con su carrera, su vida personal, cómo la apoyé, me encantaría poder platicar todo lo que hice para esa transformación de cuando la conocí en todos los aspectos, en su carrera profesional, como mujer”.

