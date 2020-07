Sergio Mayer habló de las confesiones de Bárbara Mori: “Me encantaría responder, pero no debo”

Sergio Mayer no quiso responder directamente a Bárbara Mori (Foto: Infobae)

El actor, empresario y diputado federal Sergio Mayer reaccionó a las recientes confesiones que hizo la actriz Bárbara Mori respecto de lo infeliz que era durante su relación.

Mayer evitó responder directamente a las declaraciones de Mori, pero sí dejó ver que quizás la carrera de la actriz no sería la misma si no lo hubiera conocido.

“Cómo me encantaría responder pero no puedo y no debo hacerlo”, dijo Mayer al programa Ventaneando.

“Ojalá tuviera la conciencia de recordar dónde y cómo nos conocimos y cómo llegó a mi vida y quizá tener un poco de agradecimiento ”, señaló.

Bárbara Mori y Marimar Vega hablaron sobre el amor propio

La semana pasada, Mori se unió a una transmisión en vivo de Marimar Vega, vía Instagram, en donde habló de la transformación que ha tenido.

Recordó la difícil infancia que pasó luego de que su mamá la abandonara y su padre sufriera de alcoholismo.

Pero lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a Sergio Mayer, con quien tuvo un romance hace ya dos décadas y con quien tuvo a su hijo Sergio.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”, detalló.

Bárbara Mori abrió parte de su intimidad al hablar de lo que fue su relación con Sergio Mayer (IG: delamori)

“Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien…”, añadió.

Para Bárbara fue difícil tomar la decisión porque, como explicó a Marimar, Sergio era su mánager y tenía su dinero.

En la misma entrevista con Ventaneando, Mayer rechazó responder a cada una de las cosas que dijo su ex.

“Está por demás que yo explique y diga qué sí y qué no y bajo qué condiciones y sería divino y sería maravilloso, pero mi educación y mis principios no me lo permiten”.

Según el diputado, “lo que yo diga sería desacreditarme como hombre, hay muchas cosas que sería gran material para toda la gente y todos ustedes de este tema, revelar muchas cosas pero por supuesto que no lo voy a hacer por respeto a mi hijo, a ella como mujer”.

Al actor le resultaría interesante que Bárbara reflexionara sobre lo que habría ocurrido si ella no hubiera estado en su vida en aquella etapa. “dónde estuviera, qué hubiera pasado con su carrera, su vida personal, cómo la apoyé, me encantaría poder platicar todo lo que hice para esa transformación de cuando la conocí en todos los aspectos, en su carrera profesional, como mujer”.

A Mayer le pareció una buena estrategia de mercadotecnia el hecho de que Mori haya decidido a hablar de su vida privada, cosa que nunca antes había hecho, justo ahora que está escribiendo una serie sobre su vida.

Foto: Infobae.

En otra entrevista, para el programa De Primera Mano, Mayer celebró el hecho de que la actriz sea ahora una mejor persona.

“No sé si ella perdió mucho tiempo para encontrar la felicidad, para encontrarse a ella misma, yo te puedo decir que esa es la opinión de ella y seré muy respetuoso de lo que ella ha opinado y de lo que ella haya vivido en ese momento”, comentó.

“Lo más importante es que ahora ella se haya reconciliado con ella misma, no con nadie, sino con ella misma para poder salir adelante y ser mejor persona. Lo más importante es que ella es mucho mejor persona y eso habla muy bien de ella y la felicito porque lo ha logrado”.

