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El regreso del Atlante a Primera División deja MEMES, fallas de transmisión y un Miguel Herrera desatado

Necaxa vino de atrás para vencer 2-1 a unos Potros cuyo juego, al igual que la señal televisiva, estuvo marcado por intermitencias

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Un collage muestra al director técnico Miguel Herrera, futbolistas celebrando, un estadio lleno y capturas de pantalla de memes de internet
La imagen ilustra los memes, las fallas de transmisión y el desatado Miguel Herrera relacionados con el regreso del Atlante a la Primera División del fútbol. (Infobae México Especial)

El ansiado regreso del Atlante a la Primera División del futbol mexicano trajo de vuelta el denominado “futbol champagne” de la Liga MX, término acuñado por usuarios de X para definir con ironía un tipo de juego que ofrece más que emociones en las áreas.

El partido inaugural del Torneo Apertura 2026 entre los Potros y los Rayos del Necaxa estuvo marcado por emociones, fallas de transmisión, polémica arbitral y memes que mantienen el tema como tendencia en X —antes Twitter— durante las primeras horas de este viernes.

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¿Por qué es tendencia el juego entre Necaxa vs Atlante?

Doce años después de descender a la Liga de Ascenso, el Atlante retornó a las canchas del máximo circuito bajo la dirección técnica de Miguel “Piojo” Herrera. No obstante, el juego, así como su transmisión televisiva, fueron igualmente comentados.

Durante varios lapsos del encuentro, la señal del canal FOX tuvo intermitencias que redujeron la calidad de su imagen. El fallo dio pie a comentarios humorísticos y memes en X. Usuarios y cuentas dedicadas al futbol ironizaron sobre lo imposible que era seguir el partido.

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Otro elemento que también dio pie a divertidas imágenes fue la presencia de Christian “El Hobbit” Bermúdez, mediocampista de 39 años de edad que se mantuvo en la plantilla de los Potros. Tuiteros retomaron un famoso clip viral del programa El Chavo del 8 para ilustrar la sorpresa que representaba ver en la cancha al veterano jugador.

Publicación de Twitter que muestra una captura de video con un hombre en primer plano de expresión seria; incluye texto, hashtag y logotipos de El Chiringuito y MEGA
Un meme reacciona a un partido de la Liga MX entre Necaxa y Atlante, que destaca la ausencia de grandes figuras internacionales del fútbol. (X)
Captura de pantalla de un tuit de Fut Azteca Shitposting con texto "El Necaxa vs Atlante por Fox:", un video pixelado y métricas de interacción
Una publicación de Twitter de Fut Azteca Shitposting con un video pixelado ilustra las reacciones al partido entre Necaxa y Atlante. (X)
Joven de cabello castaño y camiseta verde bosteza con la boca abierta. Pantalla de televisión muestra partido de fútbol: México 2, Ghana 0
Una joven aficionada de fútbol con la boca abierta aparece en memes que satirizan el partido entre Necaxa y Atlante. (X)
Captura de pantalla de un tuit con perfil de usuario, texto y una imagen de pantalla de ajuste de televisión con barras de colores
Un usuario de redes sociales publica un meme sobre la pantalla de ajuste en la transmisión del partido Necaxa vs Atlante en Fox One. (X)
Captura de Twitter con texto sobre el Mundial y Liga MX, incluye un video de un hombre con bigote y expresión de desinterés en primer plano
Un meme compara el fin del Mundial de fútbol con un partido de la Liga MX entre Necaxa y Atlante, representado por la imagen de un hombre con expresión de desinterés. (X)
Captura de pantalla de un tuit con un video. Un hombre (Don Ramón) con sombrero azul y bigote está sentado en un pupitre de un aula. Otros personajes se ven detrás
Un meme sobre el partido Necaxa-Atlante utiliza una imagen de Don Ramón sentado en un aula, con otros personajes de la serie. (X)

Remontada del Necaxa y el show de Miguel Herrera contra el arbitraje

El regreso del Atlante a la Liga MX terminó con una derrota de 2-1 frente a Necaxa en el Estadio Victoria, en un partido marcado por la polémica arbitral que desató la molestia del técnico Miguel Herrera.

Los Potros sorprendieron al inicio del segundo tiempo con el primer gol de Eugenio Pizzuto en la Primera División, una anotación que ilusionó al conjunto azulgrana en su presentación dentro del Apertura 2026. Sin embargo, los Rayos reaccionaron y remontaron el marcador con dos acciones que provocaron fuertes reclamos del cuerpo técnico visitante.

La principal controversia surgió tras un penal señalado a favor de Necaxa que el Atlante consideró inexistente. La jugada fue revisada por el VAR, aunque el árbitro Yonatan Peinado mantuvo su decisión. Además, otro gol de los hidrocálidos generó dudas por un aparente fuera de lugar.

Al finalizar el encuentro, Miguel Herrera cuestionó el desempeño del silbante y del sistema de videoarbitraje.

“El equipo funcionó bien, aceptó el resultado, hizo las cosas bien… pero después viene el penal y parece que cambia todo. Hace apenas tres días tuvimos la reunión con la Comisión de Árbitros para explicarnos las nuevas reglas. Nos dijeron claramente que cuando exista duda entre saque de meta y tiro de esquina, es preferible marcar tiro de esquina porque esa jugada sí es revisable”, declaró.
Atlante ya debutó en Primera División de la Liga MX y registró su primer gol (X/ @Atlante)
Atlante ya debutó en Primera División de la Liga MX y registró su primer gol (X/ @Atlante)

El estratega también pidió que la Comisión de Árbitros revise lo ocurrido en Aguascalientes.

“Espero que la Comisión analice el trabajo del árbitro. Si consideran que estuvo bien, entonces estamos en problemas. Si consideran que se equivocó, bueno, al menos se estará corrigiendo”, afirmó.

Más allá del resultado, el Atlante dejó sensaciones positivas en su regreso al máximo circuito. El conjunto azulgrana mostró orden y competitividad durante gran parte del encuentro, aunque las decisiones arbitrales terminaron por inclinar la balanza en favor de un Necaxa que inició el Apertura 2026 con una victoria ante su afición.

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