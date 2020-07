Bárbara Mori contó por qué se separó de Sergio Mayer: “Vivía bajo sus órdenes, era súper infeliz”

Bárbara Mori abrió parte de su intimidad al hablar de lo que fue su relación con Sergio Mayer (IG: delamori)

La actriz Bárbara Mori reveló a Marimar Vega que no era feliz con Sergio Mayer, padre de su único hijo, y por ello decidió separarse de él.

Ya en algunas ocasiones Mori se ha abierto sobre complicadas situaciones de su vida, como la violencia de su padre, y en una reciente charla con Marimar recordó la época en que dijo adiós al actor.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma . Él tiene una personalidad muy así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma”, detalló.

Y es que Bárbara tenía apenas 20 años cuando se convirtió en madre y se separó de Mayer cuando su hijo era muy pequeño.

Bárbara Mori y Marimar Vega hablaron sobre el amor propio

“Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien…”, añadió.

Dijo que mientras filmaba una película fuera de la Ciudad de México le contó a Adriana Lavat cómo se sentía y ella le insistió en que lo más importante era su felicidad, así que regresando a la capital tomó la decisión.

“El día que me separé las puertas del cielo se empezaron a abrir, Marimar, porque aparte él era mi mánager, entonces tenía mi dinero”, narró Mori, quien reconoció que tenía mucho miedo sobre todo por su hijo.

Confesó además que en la época de su relación con Mayer no se sentía en absoluto segura consigo misma.

Sergio es el primogénito de Sergio Mayer y Bárbara Mori (Foto: Instagram - Sergio Mayer)

“Cuando yo estaba con él no valía nada, yo me miraba al espejo y no valía nada, y sentía que no servía para nada y me sentía absolutamente desvaloriozada. Pero cuando me separo, con todo este miedo de decir cómo voy a enfrentar la vida, pues a ver cómo le hago, ya agarré a mi hijo de la mano y me salí de esa casa y me fui y empecé una nueva vida y se me empezaron a abrir las puertas…”, aseguró.

Otras confesiones

En la misma charla con Marimar Vega, Bárbara Mori recordó otros difíciles pasajes de su vida, como su infancia al lado de un padre violento.

“Mi madre se fue de casa cuando tenía yo tres años, padecí no estar cerca de ella, mi papá era una persona que estaba enferma de alcoholismo entonces era muy violento. Nuestra infancia fue súper ruda. A los 14 años me metí a trabajar, y dije ‘quiero ahorrar y salirme de esta realidad’, A los 17 logré salirme, empecé a modelar. MEe gustó la actuación, me metí a actuar”.

Mori no tuvo una infancia fácil (Instagram delamori)

Agradeció el haber aprendido mucho durante su tiempo en las telenovelas, pero “después de 12 años de hacer los mismos personajes me sentí estancada, dejé la tv y empecé a hacer cine y a tratar de construirme una carrera en el cine”.

Mori reveló que su belleza jugó en su contra al hacer cine, pues tuvo que demostrar que no era solo una cara bonita.

Comentó además que al iniciar su carrera en tv le ofrecieron al mismo tiempo protagonizar la telenovela Perla o tener un papel secundario en Mirada de Mujer y optó por lo segundo, lo que le permitió aprender mucho. (Perla finalmente fue protagonizada por Silvia Navarro).

Al final Mori señaló la importancia del amor propio y de poner atención a lo que está dentro de cada uno de nosotros. “Hay tantas cosas hermosas dentro de nosotros, hay tanta sabiduría, hay tantas respuestas, hay tanto amor. Aquí tienes todo”.

