Así le robó Luis Miguel un beso a Elsa Aguirre: la anécdota que la actriz de la Época de Oro nunca olvidó

(FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM / Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO.COM)

La actriz Elsa Aguirre, una de las últimas grandes figuras de la Época de Oro del cine mexicano, murió el 15 de julio de 2026 a los 95 años, según informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Aguirre protagonizó decenas de filmes durante las décadas de 1940 y 1950, entre ellos La mujer que yo perdí (1949) y Cuidado con el amor (1954). Apenas dos meses antes de su muerte, la actriz había compartido en redes sociales una de las anécdotas más recordadas de su vida: los besos que le dio el cantante Luis Miguel.

Elsa Aguirre y Luis Miguel: el encuentro en Acapulco que comenzó con una invitación

La historia arrancó durante un homenaje que le rindieron a Aguirre en Acapulco. De regreso al hotel, recibió un mensaje inesperado: el cantante la invitaba a su concierto. “¿Y ahora quién será Luis Miguel?”, recordó que pensó en ese momento, antes de que alguien le aclarara que se trataba del artista en su pleno apogeo.

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La actriz aceptó de inmediato. El equipo del cantante envió una camioneta, los llevó al hotel y luego al auditorio, donde los esperaba una mesa con bebidas y bocadillos. Luis Miguel los ubicó en la primera fila.

La figura del cine mexicano de los años cuarenta y cincuenta recordó la noche en que Luis Miguel se hincó ante ella, le cantó una canción tomándole la mano y cerró el momento con un beso en la boca que terminó publicado en su único libro. (Facebook Elsa Aguirre)

“Yo, francamente, una experiencia muy, muy especial, bonita”, dijo Aguirre al recordar ese momento previo al inicio del espectáculo.

El beso en la boca que se volvió noticia

Cuando el cantante salió al escenario, el público detrás de Aguirre comenzó a tocarle los hombros para que se pusiera de pie. Ella se resistía, convencida de que levantarse mientras alguien cantaba era una falta de respeto. Finalmente cedió.

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Luis Miguel se hincó ante ella, le tomó la mano, se la besó y le cantó una canción en la primera fila. “Era verme los ojos y yo verle los ojos a él”, contó la actriz. Al terminar, el cantante se acercó y la besó en la boca.

“Dije: ‘Bueno’. Pues el público, una fracción muy grande”, relató entre risas.

Dos meses antes de su muerte, Aguirre compartió en redes la historia detrás de uno de los besos más comentados en la historia de los conciertos de Luis Miguel: el que le dio a ella en la primera fila de un auditorio en Acapulco. (Foto: captura de pantalla de YouTube)

Segunda visita: una flor y otro beso

La diva volvió a ver a Luis Miguel dos años después. En esa ocasión fue con su hermano Jesús. El cantante supo que ella estaba en el auditorio y los mandó llamar de la octava fila a la primera. Durante el espectáculo, repartía flores que el público le había regalado.

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“La rosa rosa es una flor que me gusta muchísimo, más que la blanca y la roja”, dijo Aguirre. El cantante le entregó una y volvió a besarla en la boca.

El gesto circuló en medios. Según la propia actriz, Luis Miguel no acostumbraba besar en la boca a sus admiradoras durante los conciertos. La excepción documentada antes de ella era María Félix. “Yo me fijé en una publicidad: no la besó completamente en la boca, no. Ahí yo dije: ‘Pero a mí sí’”, afirmó Elsa Aguirre con una carcajada.

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El beso que quedó registrado en el libro de Luis Miguel

La actriz chihuahuense, falleció el 15 de julio de 2026 a los 95 años. (Foto: Twitter / @depelicula)

Ese último encuentro en Acapulco tuvo un testigo inesperado: la cámara. La imagen del beso entre Luis Miguel y Elsa Aguirre quedó publicada en el único libro oficial del cantante. “Ese beso, el único libro que sacó Luis Miguel, ahí sale el beso, porque en Acapulco salió mucho ese beso”, recordó la actriz.

La anécdota cerró con una reflexión sobre el cantante: “Sé ahora que está bien. Qué bien, digo, porque he visto otros artistas que no terminan bien y siendo tan grandes. Él está muy bien, bendito sea Dios. Gran, gran artista”.

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Con la muerte de Elsa Aguirre desaparece una de las últimas voces vivas que podían hablar de primera mano de la Época de Oro del cine mexicano, el periodo que convirtió a México en una potencia cinematográfica de habla hispana y proyectó a sus estrellas en todo el mundo.