Conflicto en la familia del “Loco” Valdés: el nieto del actor se lanzó contra Marcos Valdés

Iván Valdés (d) reveló que a su abuelo no le gusta que Marcos Valdés se cuelgue de su fama (IG: medmundovaldes / Captura YouTube-Ventaneando)

Iván Valdés, nieto del comediante Manuel “El Loco” Valdés, se lanzó contra Marcos Valdés en medio de lo que parece ser una disputa familiar.

Todo comenzó porque Iván reveló hace unos días que a su abuelo le regresó un tumor en la cabeza, situación con la que lleva luchando años, y que estaban optimistas ante los resultados del tratamiento.

Pero Marcos, hijo del “Loco”, negó tal información y dijo que sólo habría que creer a las enfermeras y personas que están las 24 horas del día con él, así como a sus médicos.

Aseguró que lo de su padre sólo era una baja de pese, aun cuando Iván explicó que el tumor creció hacia adentro y desde enero se sabía de ese problema, que “El Loco” había preferido mantener en privado.

Marcos Valdés estuvo en la celebración de cumpleaños de su padre, el pasado enero

Ante la respuesta de Marcos Valdés, Iván ofreció una entrevista a Ventaneando en la que dijo que su abuelo está “fastidiado” de que su hijo se cuelgue de su fama, pues en realidad nunca lo ha ayudado.

“A mi abuelo no le agrada nada que tengan que recurrir a él, pero bueno, cada quien tiene sus mañas”, comentó.

Según Iván, su abuelo le ha pedido en numerosas ocasiones a Marcos que lo ayude en vez de solo figurar en los medios de comunicación dando declaraciones de él.

“Se lo ha pedido en numerosas ocasiones, ‘hijito, si vas a querer apoyarme hazlo, no andes hablando, hablas mucho pero no haces nada’. Jamás lo ha apoyado en nada”.

También le reprochó que se hubiera sorprendido de la delgadez de su abuelo, pues si en estos meses hubiera estado al tanto de él, habría ido notando su pérdida paulatina de peso.

"El Loco" cumplió 89 años en enero

Incluso compartió una anécdota sobre cómo Marcos no se hace responsable de los gastos del “Loco”, pues siempre que iban a comer a un restaurante -aseguró- Marcos se escondía en el baño al momento de pagar la cuenta, así que un día “El Loco” le dijo al mesero “llévele la cuenta al baño al joven”, y así lo obligó a pagar.

Iván comentó que es tanto el amor por la vida de su abuelo que desea contar todas sus experiencias en una bioserie, pero debido a la epidemia de coronavirus han tenido que pausar esos planes.

“No se ha hecho nada desgraciadamente... ya está listo todo para cuando la productora nos diga ‘arrancamos tal día’”.

Y respecto de la situación económica del “Loco”, Iván comentó que se arregló lo de su exclusividad con Televisa y de ese dinero está viviendo.

"El Loco" libra una batalla contra el cáncer desde hace tres años (Foto: Cuartoscuro)

Y sobre Cristian Castro, el hijo que “El Loco” tuvo con Verónica Castro, Iván comentó que no ha tenido mucho contacto con su padre.

La batalla por su salud

El pasado 29 de enero “El Loco” Valdés, uno de los comediantes más famosos de México, cumplió 89 años. “Está un poco delicado, pero es un roble y está progresando lento, pero seguro”, comentó a Infobae México su nieto Iván con motivo del cumpleaños de su abuelo.

Nacido en la Ciudad de México el 29 de enero de 1931, “El Loco” Valdés forma parte de una familia con gran tradición en el mundo del entretenimiento. Hermano de Germán Valdés “Tin Tan”, una leyenda del cine, y de Ramón Valdés -el inolvidable “Don Ramón” de El Chavo del 8- Manuel se hizo su propio camino tanto en la industria fílmica como la televisión.

Su nieto Iván maneja su cuenta en Twitter (@LocoValdesReal)

En 2017 reveló que le diagnosticaron cáncer de piel. “Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó Valdés a los medios de comunicación.

Un año después presentó problemas en un ojo relacionados con otro tumor, por lo cual también estuvo en revisión médica. Según su nieto Iván, se dieron cuenta que el tumor había regresado este año porque el actor comenzó a tener dificultades de percepción.

Por ahora, pese a la baja de peso, la familia y “El Loco” se encuentran optimistas ante el tratamiento que recibe.

