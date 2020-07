Yadhira Carrillo elogió a Leticia Calderón: “Me parece una súper mamá, además de hermosa”

Leticia Calderón y Yadhira Carrillo (Instagram)

Aunque hace semanas Yadhira Carrillo se negaba a hablar sobre Leticia Calderón, esta semana mostró una actitud muy distinta y llenó de elogios a la ex pareja de su esposo, el abogado Juan Collado.

Carrillo fue captada por algunos medios de comunicación en el Reclusorio Norte de la capital mexicana, en donde se encuentra preso Juan Collado desde hace casi un año.

Yadhira acudió a una de sus visitas semanales con el abogado y en la entrevista que transmitió el programa Venga la alegría, de TV Azteca, la actriz se mostró mucho más accesible al momento de tocar el tema de Leticia Calderón, quien es madre de los hijos menores de Collado: Luciano y Carlo.

A la actriz le preguntaron qué opinaba del video que Calderón compartió en redes, en donde se veía cómo estaba enseñando a su hijo Luciano (que tiene Síndrome de Down) a rasurarse.

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)

“Me pareció precioso”, aseguró Yadhira. “Ella me parece preciosa y le aplaudo lo que hace, me parece una súper mamá, además de hermosa, guapa”, añadió sobre Leticia.

“Es enternecedor, los dos hermosos, lo aplaudo muchísimo. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo por siempre: todo mi amor y respeto para esa familia”.

En la misma entrevista Yadhira dijo que algo de lo que más le duele a Collado es que no ha podido ver a sus hijos.

“Lo que él más le duele es no poder ver a sus bebés. Estaba con ellos todo el tiempo, el regalo más grande que le pueden dar sería ese”, aseguró.

Leticia Calderón en varias ocasiones ha refutado las declaraciones de Yadhira (Foto: Instagram)

Sus declaraciones contrastan con lo revelado por Calderón hace semanas, quien dijo que sus hijos no extrañan a Collado porque casi no convivían con él.

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”, aseguró Calderón al programa Suelta la Sopa.

Abundó en su explicación y dijo que sus hijos nunca se han ido de vacaciones con su papá ni han pasado una sola Navidad completa con él. “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

La reciente actitud de Carrillo respecto de Calderón también fue muy distinta a la que mostró hace algunas semanas.

Yadhira Carrillo se casó con Juan Collado, el ex de Leticia Calderón (Foto: Twitter)

A Yadhira e preguntaron sobre Leticia Calderón, quien semanas antes anunció que está poniendo a la venta su departamento de Acapulco porque no tiene dinero, pero Yadhira señaló que no tenía comentarios.

Ante la insistencia sobre el tema, Carrillo terminó diciendo: No es gente que esté en mi vida, no conozco su vida, no sé de qué se trata. No tengo ningún comentario”.

Cómo enfrenta su situación

En la reciente charla con Venga la alegría, Carrillo explicó que se ha acercado a la palabra de Dios para poder sobrellevar el encierro de su marido, quien se encuentra en el Reclusorio desde el 9 de julio de 2019 acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

“Leo mucho la Biblia, me intereso mucho por la palabra de Dios. Tengo la oportunidad de poderme reconciliar con el tiempo necesario para sentarme a estudiarla. Entré a la palabra de Dios nuevamente de lleno para pasar este trago que jamás en la vida imaginamos”.

