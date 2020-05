“Dios pone en su lugar a cada persona”: Yadhira Carrillo respondió así a Leticia Calderón

Leticia Calderón y Yadhira Carrillo (Instagram)

Como ha ocurrido ya en algunas ocasiones previas, la actriz Yadhira Carrillo respondió a unas declaraciones de Leticia Calderón.

El punto en común entre ambas sigue siendo el abogado Juan Collado, pues es el actual esposo de Yadhira y es padre de los hijos de Leticia.

A su llegada al Reclusorio Norte para visitar a Collado, quien se encuentra preso ahí desde julio del año pasado, Yadhira fue cuestionada por el programa Suelta la Sopa.

Le preguntaron qué opinaba de unas recientes declaraciones de Calderón en el sentido de que Collado realmente nunca ha sido una figura paterna para sus hijos y que incluso nunca ha festejado con ellos el Día del Padre.

Yadhira Carrillo no ha dejado de visitar a Juan Collado en el Reclusorio (captura de pantalla/ YouTube Ventaneando)

“Los niños nunca festejaron con él. Yo acostumbraba a comprarle un regalo de parte de los niños y se lo dábamos cuando podíamos”, comentó Calderón al programa De Primera Mano.

"Figura paterna solo hay una, es su padre y ellos sí tienen papá, pero figura masculina, en primer lugar está mi papá, mis hermanos, Alex particularmente, que es el que más cerca está de ellos, mi asistente que me ayuda en ciertas cosas y, pues, nada más", añadió.

Entonces, cuando a Carrillo le hicieron referencia a esas declaraciones de la ex de su esposo, la actriz y empresaria solo respondió:

"Yo lo único que les puedo decir es que Dios es tan grande que Dios pone en su lugar a cada persona en el momento justo

Yadhira Carrillo dijo que su relación con Collado se ha fortalecido (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

Sin mencionar nunca el nombre de Leticia, Carrillo insistió en su idea. “No tengo absolutamente nada que decir. Dios es el que pone las cosas en su lugar, a cada persona nos pone en nuestro justo y preciso lugar y cuando más lo necesitamos”.

Ya en el pasado quedó claro que cada una tiene una versión muy distinta de su convivencia.

El pasado octubre, por ejemplo, Yadhira aseguró que Juan tenía una relación muy cercana con los hijos de Calderón, Carlo y Luciano. “Los extraña tanto, siempre los ve, siempre los veía, los llevaba a la escuela, o sea siempre estaba en contacto con los niños”.

Leticia Calderón y Carrillo tienen versiones muy distintas de lo que ocurre con Juan Collado y sus hijos (Instagram)

Pero Calderón, visiblemente molesta, respondió de manera implacable a Carrillo en una entrevista con Despierta América.

“Por primera vez lo voy a decir y nunca había hecho declaración acerca de esto. Pero sí me molesta profundamente que otras personas inventen”

Negó que Collado conviviera frecuentemente con los niños y además señaló a Carrillo por tratar de usarlos.

“Una vez Carlo me dijo ‘ ya basta que me use, no quiero que me use '. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”.

Aniversario de bodas

En medio de la difícil situación que enfrenta su esposo, acusado de lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude, Carrillo se ha matenido al pie del cañón junto a él, pues nunca ha dejado de visitarlo.

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)

Y de hecho reveló que volvió a casarse con él y celebró su aniversario de bodas hace algunas semanas.

“Le traje chocolatitos, le traje algunos detalles, cosas que yo le hice y ahí vamos… en la vida no sabes qué te va a tocar, si enfermedades, muerte, este tipo de cosas que ni tú pides y que tampoco a veces son merecidas, pero que te tocan vivir en la vida y lo más importante es levantarse, permanecer y poder salir adelante, para mi eso es lo más importante y, si Dios nos permite, así siempre será”, explicó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Yadhira Carrillo reveló detalles inéditos de su encuentro con Luis Miguel

“No me importa contagiarme”, Yadhira Carrillo seguirá viendo a Juan Collado en la cárcel a pesar del COVID-19

“No lo voy a abandonar”: Yadhira Carrillo se volvió a casar con Juan Collado en la cárcel