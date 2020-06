“Aunque no sea correspondido”: los hijos de Leticia Calderón enviaron a Juan Collado una muestra de amor

Leticia Calderón dio a conocer los detalles del obsequio que sus hijos le dieron a su padre (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

A pesar de que se encuentra preso en el Reclusorio Norte y no tiene una relación tan sólida con sus hijos menores, el abogado Juan Collado recibió un emotivo regalo de parte de Luciano y Carlo.

La actriz mexicana, Leticia Calderón, dio a conocer los detalles del obsequio que sus hijos le dieron a su padre, quien fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada en julio del año pasado.

La protagonista de varios melodramas explicó en Twitter que los adolescentes le grabaron un video al ex defensor de los políticos mexicanos, con motivo de su cumpleaños.

Aunque la actriz no mostró el clip ni dio pormenores de la entrega de este videoclip, sí comentó que esta acción la realizaron sin esperar nada a cambio de su ex pareja.

“Siempre he pensado que el amor se demuestra con pequeños detalles, aunque no seas correspondido de la misma forma. Por eso mis hijos le enviaron un video a su papá por su cumpleaños, esperando que lo reciba y lo haga sentir feliz”, escribió en su red social.

Esta nueva muestra de afecto se da en medio de la polémica que durante semanas han protagonizado Leticia Calderón y la ahora esposa de Juan Collado, Yadhira Carrillo.

Ambas actrices se han enfrascado en una guerra de declaraciones en torno a la relación que Luciano y Carlo sostienen con su padre, el empresario mexicano que fue apresado desde el año pasado.

Mientras que la protagonista de Esmeralda o En nombre del amor se ha mantenido firme al asegurar que su ex marido nunca fue muy cercano a sus hijos; Carillo no se cansa de asegurar que el abogado se mantiene en constante comunicación con ellos.

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”, declaró hace unas semanas Leticia Calderón al programa Suelta la Sopa, ante los cuestionamientos de la prensa.

En la misma conversación resaltó que sus hijos nunca se han ido de vacaciones con su papá ni han pasado una sola Navidad completa con él: “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

En respuesta, Yadhira Carrillo, se empeña en asegurar que su esposo está al tanto del cuidado de sus hijos menores e incluso los llama desde el Reclusorio Norte.

“Para Juan, lo más triste de estar aquí es no poder ver a sus bebés chiquitos, a Luciano y Carlo, es lo que más le puede de estar aquí, eso sí lo conmueve hasta las lágrimas porque aquí sí no puede verlos, no los puede ver, es claro que es peligroso que puedan venir por el Covid”, declaró esta semana en entrevista con Ventaneando.

“Juan está todo el tiempo pendiente de sus bebés, los llama por teléfono porque aquí hay teléfonos públicos, con sus tarjetas que compra llama todo el tiempo”, resaltó para el medio mexicano.

Yadhira ha ido más allá y hasta ha opinado de la educación que Leticia Calderón le da a los pequeños: “Me parece precioso y de una madre ejemplar que haga este tipo de cosas con sus hijos, lo aplaudimos muchísimo”.

