Yadhira Carrillo contradijo de nuevo a Leticia Calderón: insistió en que Juan Collado sí busca a sus hijos

Yadhira Carrillo dijo que Juan Collado está al pendiente de sus hijos con Leticia Calderón (IG: yadhira_carrillo/leticiacalderonof)

Aunque Leticia Calderón ha asegurado en varias ocasiones que Juan Collado tiene una relación distante con sus hijos Luciano y Carlo, Yadhira Carrillo insistió en que el abogado se mantiene en constante comunicación con ellos.

Carrillo dio una entrevista al programa Ventaneando, a las afueras del Reclusorio Norte, donde el abogado permanece preso desde el pasado 9 de julio, acusado de delitos de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita.

La entrevista se dio recién se celebró el Día del Padre, por lo que Carrillo habló de la tristeza de su esposo al no poder ver a sus hijos pequeños.

“Para Juan, lo más triste de estar aquí es no poder ver a sus bebés chiquitos, a Luciano y Carlo , es lo que más le puede de estar aquí, eso sí lo conmueve hasta las lágrimas porque aquí sí no puede verlos, no los puede ver, es claro que es peligroso que puedan venir por el Covid”, detalló.

Yadhira ha estado al pendiente de su esposo durante toda su estancia en prisión (foto: ig yadhiracarrillo)

Según Yadhira, la comunicación del abogado con sus hijos menores es constante.

Juan está todo el tiempo pendiente de sus bebés, los llama por teléfono porque aquí hay teléfonos públicos, con sus tarjetas que compra llama todo el tiempo

Incluso se dio tiempo de hablar de un reciente video que compartió Calderón en donde mostró cómo enseñaba a lavar a Luciano.

“Me parece precioso y de una madre ejemplar que haga este tipo de cosas con sus hijos, lo aplaudimos muchísimo”, comentó Yadhira.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con lo que dijo Leticia Calderón apenas hace algunas semanas.

Tomando en cuenta que, según Carrillo, el abogado extraña mucho a sus hijos porque convivían constantemente, en el programa Suelta la Sopa le preguntaron a Calderón si sus hijos extrañaban a su padre, a lo que la actriz respondió de manera muy directa:

“No (lo extrañan). No dudo que lo sientan, pero no me lo han expresado. Perdón pero es la verdad. Los entiendo porque para ellos es muy normal. No convivieron mucho con él, se fue cuando Carlo tenía dos añitos. Antes los veía una vez al mes. Después, esporádicamente venía para llevarlos a la escuela. Desde que nos cambiamos a esta casa, pues no porque la escuela está a media cuadra”.

Añadió que sus hijos nunca se han ido de vacaciones con su papá ni han pasado una sola Navidad completa con él. “A la larga he agradecido esas ausencias porque ahorita estarían sufriendo mucho”.

Leticia Calderón y Carrillo tienen versiones muy distintas sobre la convivencia de Juan Collado con sus hijos (Instagram)

En la misma entrevista reconoció que sí ha sido dificil para su familia el hecho de que Collado esté preso. “No fue fácil la noticia y es el papá de mis hijos y, por supuesto, me duele muchísimo y siempre le dedico un pensamiento, siempre. Siempre platico con mis hijos y ahorita que los tengo todos los días y a todas horas, de una u otra manera tocamos el tema. Les hablo con la verdad siempre. Por supuesto que nos ha afectado emocionalmente, económicamente, en muchos sentidos”.

Leticia ya había expresado su molestia meses antes tras enterarse de las declaraciones de Carrillo sobre la convivencia de su esposo con sus hijos más pequeños.

Dijo sentirse molesta por el hecho de que “otras personas inventen”. “Una vez Carlo me dijo ‘ya basta que me use, no quiero que me use’. Él se siente usado cuando la gente dice que venía todo los días y que los llevaba a la escuela todos los días y que aquí estaba siempre, cuando ellos saben que no es cierto”.

