“Es un monstruo”: así definió Toño Mauri al coronavirus que lo tiene en terapia intensiva

El famoso mexicano anunció la semana pasada que él y su familia fueron disgnosticados con la enfermedad que mantiene en vilo al mundo entero.

Luego de aclarar que su salud no está en riesgo por el coronavirus que padece desde hace unas semanas, el actor, productor y empresario Toño Mauri definió a la COVID-19 como un monstruo que lo llevó a la terapia intensiva de un hospital en Miami, Florida en Estados Unidos.

El famoso mexicano anunció la semana pasada que él y su familia fueron disgnosticados con la enfermedad que mantiene en vilo al mundo entero. Aunque todo marchaba en orden, sus síntomas se agrabaron y durante las últimas horas fue internado en una unidad médica norteamericana en la que lograron estabilizarlo.

Desde su estancia en el hospital, Toño Mauri reapareció y en su cuenta de Instagram, así como de la de su hijo Antonio, publicó un mensaje para aclarar su estado de salud y descartar que se encuentre en peligro.

“Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa.”, mencionó en un breve comunicado difundido en sus redes sociales.

Toño Mauri (Foto: Twitter@farandulaescan1)

Sobre la situación que vive Mauri en Estados Unidos, el presentador de Despierta América, Alan Tacher, reveló detalles de la última conversación que tuvo con su amigo ayer por la noche.

“Me mandó una foto ya en el hospital y me explicó que se sintió mal e ingresó al hospital; después se complicó la situación, está en terapia intensiva, pero está estable”, dijo el comunicador en su programa matutino.

“Estuvimos mensajeando y dice que está mejor, aunque sí lo están monitoreando las 24 horas, por eso está en terapia intensiva”, añadió el conductor nacido en la Ciudad de México.

En esta plática, Toño Mauri tuvo la oportunidad de calificar a la enfermedad como un monstruo. “Amigo es un monstruo (el coronavirus), quiero salir de aquí para contar mi experiencia. Hay que tener muchísimo cuidado porque la gente no está creyendo en esto”, reveló el actor a Tacher.

Fue el presentador de Despierta América quien reforzó las palabras del también productor y empresario: “Se los decimos porque es un monstruo y ahí sigue el COVID. Hay gente que no está haciendo caso. El día de ayer me comunico con él, está estable, pero está en terapia intensiva”.

Toño Mauri (Foto: Cuartoscuro)

Alan Tacher también dijo que desde que fue diagnosticado tuvo una estrecha comunicación con Toño Mauri, para quien todo marchaba bien hasta que sus síntomas empeoraron hasta que fue hospitalizado.

Aunque ayer por la tarde surgieron las versiones de que se encontraba en terapia intensiva por COVID-19, el propio Toño Mauri habló de su enfermedad y sus síntomas en días pasados.

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, comentó al programa Venga la alegría de TV Azteca.

“Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo”, contó en otra ocasión para el programa Despierta América de Univision.

Además de él, resultaron infectados su esposa Carla Alemán, así como sus hijos Carla y Toño.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Estamos bien”: Toño Mauri reapareció en medio de su hospitalización por COVID-19

Reportan que Toño Mauri se encuentra en terapia intensiva tras diagnóstico de COVID-19

Toño Mauri reveló que la serie de Luis Miguel tendrá una tercera temporada