El presentador Roberto Carlo dio positivo a COVID-19: “Pasé uno de los peores días de mi vida”

Roberto Carlo dio detalles de su estado de salud (IG. robertocarlomx)

El conductor Roberto Carlo, integrante del programa matutino Sale el Sol, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19.

En sus historias de Instagram ya había comentado que no se sentía bien de salud este miércoles.

“Me siento mal tengo mucho dolor de cabeza, tengo diarrea”, dijo a sus seguidores, a quienes también explicó que teoría de que se había resfriado haciendo ejercicio en un jardín, pues le llegó un aire muy fuerte.

Tras varias horas de ausencia en sus redes sociales, el presentador dio la noticia de su contagio.

“Estaba muy mal ayer, pasé uno de los peores días de mi vida,con una migraña que jamás había vivido, estaba punto de explotarme la cabeza”, detalló.

También dijo que ya ayer por la mañana empezó a notar falta de aire y amaneció empapado en sudor, pero ya con un mejor panorama en cuanto a su estado.

Mostró cómo se sometió a la prueba de COVID-19

“A lo largo del día empecé a sentirme peor”, comentó sobre su decisión de realizarse el test para saber si tiene coronavirus pues se dio cuenta que sus síntomas ya no eran algo “normal”.

Mi prueba para coronavirus salió positivo. Sí asusta, pero pues a seguir el protoloco de aislamiento. Tengo fe y certeza en que todo va a estar bien

El presentador dijo desconocer el momento en que se contagió, pues ha sido muy cuidadoso con las medidas de seguridad, así que cree que podría haberse expuesto al virus en alguna comida que recibió.

“No saben lo exagerado que he sido en mi cuidado y miren, me tocó”.

Descartó que se haya contagiado en el programa Sale el Sol, pues siguieron ahí las medidas de seguridad.

En su cuenta de Twitter escribió: “Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de hisopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv”.

Otros casos

Esta semana otros integrantes del mundo del entretenimiento en México también dieron noticia por resultar infectados. Uno de los que más alarmó fue el del actor y empresario Toño Mauri, pues se le reportó hospitalizado en terapia intensiva.

Ante el revuelo que causó la información, Mauri publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para descartar que se encontrara en peligro.

Toño Mauri y su familia se contagiaron de COVID-19

“Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia. Gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día”, escribió al inicio de su mensaje.

“Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri”, añadió.

El propio Mauri ya había revelado que tanto él como su familia dieron positivo a COVID-19. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, comentó al programa Venga la alegría de TV Azteca.

También se supo que cinco integrantes del grupo Intocable tienen coronavirus. “Desafortunadamente algunos de los miembros de nuestra banda han dado positivo al virus Covid-19. Los miembros son René Martínez, Félix Salinas, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas y Juan Hernández”, explicó el vocalista Ricky Muñoz.

