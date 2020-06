Adele volvió a sacudir las redes: otro “antes y después” y el coqueteo online con un famoso rapero

Adele no suele publicar muchas imágenes, pero cada vez que lo hace se vuelve tendencia

La cantante británica lleva semanas entre los personajes más mediáticos. Es que su impactante transformación física hizo que fanáticos y detractores hablaran de ella. Todo comenzó el 5 de mayo, cuando Adele cumplió 32 años, y a modo de celebración compartió una espectacular foto en su perfil de Instagram que rápidamente se viralizó. La artista, alejada de los escenarios desde 2017, se mostró con un vestido negro y una amplia sonrisa.

El impactante cambio físico de Adele que se viralizó en mayo pasado

“Gracias por el amor recibido en mi cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y cuerdos durante este tiempo loco”, escribió en la publicación, que en cuestión de horas ya acumuló millones de likes. “¡Quisiera agradecer a todos nuestros empleados de emergencia y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Realmente, ustedes son nuestros ángeles”, añadió. Pero lo que sorprendió no fue el cariño que expresaba sino los más de 30 kilos menos que lucía. Además, como la cantante no suele compartir imágenes suyas, cada cosa que publica se vuelve tendencia.

En este raid mediático, la británica volvió a viralizar imágenes suya anoche. La intérprete de ‘Someone Like You’ publicó dos fotos en su cuenta: en la primera se muestra como todos en plena cuarentena. En pijama, sin maquillar y con el cabello recogido. Está en cuclillas y utiliza un ventilador de mano como microfono. De fondo uno de sus shows.

El "antes": look cuarentenade

Pero, la magia ocurre en la segunda foto, cuando los los usuarios deslizan la imagen aparece con un look bien distinto. Ya maquillada, lleva el vestido de noche con transparencias que usó en una presentación durante el Festival de Glastonbury en 2016. “Después de 5 sidras”, escribió para titular el pequeño “antes y después”.

El "después": con un vestido que usó en uno de sus show en 2016

Pero el revuelo no terminó en su look sino que recién empezó allí… Porque al cabo de unos minutos -y de miles y miles de likes casi instantáneos- apareció un llamativo comentario. El famoso rapero Skepta -una de las estrellas más importantes de la escena del rap británico, con 15 años de carrera a sus espaldas- parece que quedó impactado con el posteo de la cantante y se animó. “Por fin tienes tu contraseña de Instagram, ja ja”, escribió. Una frase simple, pero en el código de las redes sociales es suficiente signo de coqueteo online. Ella, lo vio entre la marea de comentarios y contestó con el emoji de guiño de ojo y lengua afuera y un corazón.

Los fans enloquecieron al ver el intercambio y las especulaciones aumenta minuto a minuto.

El coqueteo virtual de anoche alimenta los rumores de que entre Adele y el rapero algo sucede. Por primera vez se habló de una relación entre ellos el año pasado, después de la ruptura de su matrimonio con Simon Konecki. Adele se separó en abril de 2019, después de siete años juntos.

Skepta (Shutterstock)

Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga, de 37 años, estuvo vinculado previamente con la supermodelo Naomi Campbell. Pero hace unos meses que en la prensa británica se lo vincula a Adele.

En octubre pasado The Sun afirmó que “Adele y Skepta han estado muy cerca después de que ambos rompieran sus relaciones. Han creado un vínculo cercano y definitivamente tienen una relación especial”.

Aunque ninguno de los dos confirma el romance, sí se sabe que se conocen desde hace años. Curiosamente, tanto Adele como Skepta son originarios de Tottenham, un barrio obrero al norte de Londres. En 2016, el rapero le contó a la revista ES Magazine que tenían una amistad: “Adele me manda mensajes constantemente y me mantiene al tanto. Me cuenta qué tal van las cosas”.

El mismo año, la ganadora de 15 premios Grammy y un Globo de Oro publicó una foto del artista en sus redes sociales, escribiendo en el título “Tottenham Boy”, un emoji de un corazón rojo y la palabra “Konnichiwa”, en referencia al anterior disco del artista. Él retuiteó aquel mensaje, y poco después contó cómo le había impactado: “Ese día pensaba dejar la música, fue un momento muy complicado. Ella es como la dama de Tottenham”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los tres consejos del ex entrenador personal de Adele para una transformación física

Adele aconsejó a Meghan Markle y al príncipe Harry en su nueva vida californiana

Por qué el rostro de Adele se ve tan diferente después de su extrema pérdida de peso