Los tres consejos del ex entrenador personal de Adele para una transformación física

La impactante pérdida de peso de la cantante Adele tiene, además de su esfuerzo personal, a otros protagonistas que han sido buscados en las últimas semanas para conocer detalles sobre el asombroso proceso.

El entrenador Pete Geracimo trabajó con la cantante británica durante cuatro años, en los inicios de su cambio de imagen, y reveló cómo fue la rutina diseñada para lograr una condición más saludable, con tres simples consejos y tres condiciones clave para encarar el desafío.

Según explicó a la revista Insider, lo más importante es no apurarse por obtener resultados, ya que los cambios graduales suelen durar más tiempo, sin el temido “efecto rebote”. Además, mandó un mensaje alentador para los que vieron en Adele una motivación: “La transformación realmente no es tan complicada. Todo lo que se necesita es creer en ti, tener consistencia en tus acciones y disciplina en tu rutina”.

En cuanto a los tres factores más importantes, destacó tener una dieta balanceada e inclusiva, ejercitarse regularmente con rutinas de cardio y tener un descanso apropiado que le permita al cuerpo y la mente recuperarse.

“Se supone que el ejercicio debe mejorar y complementar el estilo de vida diaria haciendo que las tareas de rutina sean más fáciles”, comentó a la revista. “Creo que la selección de ejercicios debe adaptarse a cada persona, y no al revés. No tiene sentido obligar a alguien a hacer algo si no lo disfruta, eso es tortura”, añadió.

Por ello, indica que promueve el entrenamiento y la nutrición “realista”, sin atajos ni suplementos dietéticos. Debido a la apretada agenda de la cantante, ellos solo podían entrenar hasta tres veces por semana.

Cuando se viralizó la foto de su pérdida de peso, Geracimo se mostró muy contento por la nueva figura de la cantante y lamentó algunos comentarios negativos que circularon en las redes.

Según explicó, el objetivo siempre fue tener un cuadro más saludable. “¡No podría estar más orgulloso y más contento por ella! Esta metamorfosis no es para vender álbumes, por publicidad o para convertirse en un modelo a seguir. Lo está haciendo por ella misma y por su hijo Angelo", destacó Geracimo.

“Es desalentador leer comentarios negativos y acusaciones de gordofobia cuestionando la autenticidad de su increíble pérdida de peso. Durante mi experiencia personal trabajando con ella, pasó por muchos altibajos y siempre lo hizo a su ritmo y en sus propios términos”, señaló Geracimo en su extensa publicación que acompañó con una foto de la intérprete en una piscina.

“Nunca menospreció el talento que le dio Dios ni se redujo a sí misma a una cantante que expone su cuerpo o a ser la mujer más sexy para vender álbumes. ¡Ella deja que su voz hable, aunque mejor debería decir, cante! Nunca fingió ser algo que no era. Lo que viste era lo que había. ¡Y a todos nos encantó!”, continuó el entrenador personal.

