La razón por la que Horacio Villalobos y Amandititita se volvieron tendencia tras la polémica con Chumel Torres

El racismo y la discriminación fueron temas ampliamente discutidos esta semana. Ambos comportamientos generaron un gran debate que dividieron opiniones e incluso recordaron conductas o comentarios de los comunicadores mexicanos Adal Ramones, Horacio Villalobos, Esteban Arce y Chumel Torres para agredir a sus semejantes con tal de generar contenidos cómicos.

Desde temprana hora de este sábado, las tendencias de Twitter han sido muy marcadas en torno a los comentarios racistas, discriminatorios y clasistas de algunos presentadores mexicanos, así como el apoyo que se han ofrecido ante el escarnio.

La conversación comenzó cuando el pasado lunes Chumel Torres fue invitado a participar en el foro “Racismo y/o clasismo en México”, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Las críticas comenzaron porque este comunicador mexicano es conocido por un humor ácido en el que gusta emitir diversos comentarios con tintes racistas o denigrantes.

Ante el gran revuelo que se generó, el organismo decidió cancelar el encuentro, aunque esto no detuvo la polémica porque el conductor de El Pulso de la República continúo en el ojo del huracán por sus peleas con la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutierrez Müller, o la ensayista Tania Tagle.

La controversia pronto escaló hasta provocar que HBO Latinoamérica suspendiera el programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso. Esta medida dividió las opiniones entre los internautas y les recordó las conductas de otros presentadores mexicanos que en el pasado también incurrieron en presuntas conductas misóginas, racistas, clasistas y discriminatorias.

Pero el conductor originario de Chihuahua no fue el único señalado esta mañana, ya que Horacio Villalobos pronto acaparó los indicadores en Twitter.

La nombres de la cantante Amandititita y del presentados de Venga la Alegría se posicionaron durante las últimas horas. La intérprete de La muy muy confesó en Twitter que desde hace 10 años ha recibido “comentarios misóginos, racistas y clasistas”.

Aunque la cantautora mexicana también acusó a Álex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante, los internautas se volcaron en contra del ex juez de La Academia.

“Horacio Aquiles Villalobos hizo miles de parodias mías donde de India no me bajaba, sin que yo le hubiera hecho nada a ninguno de los tres. ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor”, escribió Amandititita.

La hija del músico Rockdrigo González aseguró que no busca una disculpa, sólo cambiar los discursos de odio entre seres humanos: “No busco ni disculpas y les pido por favor que no los insulten. Yo no busco eso, busco que pare la violencia y que pare violencia contra la mujer. Y públicamente lo digo: me lastimaron muchos años. Aún están a tiempo de hacer las cosas de otra forma”.

Ante este tuit, surgieron cientos de comentarios que recordaron otras burlas que ha emitido por años el presentador de Farándula 40, Desde Gayola o Mira quién baila, quien ya se pronunció sobre estas acusaciones.

“Para todos aquellos que se han subido a ‘La Santa Inquisición’ de la comedia. @DesdeGayola era justamente un programa que criticaba el poder y los poderosos. La iglesia, la política, medios impresos. También a las castas, la homofobia”, fue el inicio del hilo en el que explicó su postura.

“Los detractores cómanse su propio veneno. Que @DesdeGayola cumplió su objetivo que era divertir y concientizar y finalmente muchas gracias a las numerosas muestras de apoyo”, añadió en otro post.

Villalobos mencionó que muchos de las celebridades que lo han atacado ya lo bloquearon en la red social.

La polémica no terminó con la viralización de estos comentarios, ya que los internautas también se volcaron en contra de Amandititita por las letras de sus canciones como La muy muy o Nalgas prontas.

La cantante aprovechó las redes sociales para defenderse de los ataques y explicar varios de sus temas. “Pues sí, ahora me está lloviendo a mí. Y la verdad ya no voy a contestar porque el día está hermoso y tengo un chingooooo de libros buenos, y lo siento pero mi vida es poca madre. Y además que creen chance y hasta compongo otra canción horrible y algunos se pondrán a bailar”, respondió.

“La muy muy habla de una racista justamente ( No dije quién). Puede no gustarte, es tu derecho pero tendrías que analizar todo mi trabajo antes de señalarlo, así supongo que quieres hacer una crítica inteligente, yo a ti sí te respeto”, añadió en otro post.

Amandititita explicó que con sus comentarios buscó evidenciar un problema de fondo para erradicar el racismo, la discriminación y la violencia contra la mujer, así como impulsar la inclusion y el respeto.

Otros comediantes que fueron tendencia este sábado fueron Adal Ramones por respaldar a Chumel Torres y Esteban Arce, quien durante muchos años fue el conductor de El Calabozo y ahora está al frente de un noticiario en Televisa. Es así que los internautas recordaron distintos comentarios del comunicador y conductas a lo largo de los años que lo han consolidado dentro de la televisora de San Ángel.

