“Soy prietita linda y con la frente en alto”: la contundente frase con la que Yalitza Aparicio se pronunció en contra del racismo

La actriz Yalitza Aparició se volvió a mostrar orgullosa de sus raíces indígenas y así lo demostró con un mensaje en el que defendió el término “prieto”, palabra que en México muchas veces es utilizada de manera despectiva y discriminatoria.

En su cuenta de Twitter, la protagonista de Roma compartió un pensamiento utilizado para enaltecer este vocablo, que en muchas ocasiones es implementado para ofender a las personas.

“Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto. Les comparto este texto para aquellos que usan esta palabra de forma ofensiva”, escribió la joven nacida en Tlaxiaco, Oaxaca.

La publicación fue el preámbulo de un pensamiento más extenso compartido inicialmente por la cuenta Recuerdos de mi México y en el que se explica por qué la palabra “prieta o prieto” no debe utilizarse para denigrar a los demás.

“Me dicen Prieta y piensan que es insulto... Prieta como la tierra fértil bajo mis pies descalzos, prieta como mis abuelos, prieta como la noche, prieta, raza de bronce”, así comenzó el extenso mensaje que publicó la nominada a los Premios Oscar.

“Me dicen Prieta y piensan que es insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra”, se resaltó en el mismo texto.

El extenso pensamiento concluye con una contundente frase que ha resonado desde que Yalitza Aparicio lo compartió: “Prietita linda decía mi padre, prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza”.

El mensaje rápidamente se volvió viral en redes sociales. En Twitter, este comentario se volvió tendencia y se ha replicado más de 12,5 mil veces; además ha recibido 1,4 mil comentarios y 69,9 mil Me gusta.

Yalitza Aparicio emitió su comentario en medio de una gran polémica en torno al racismo en México. La discusión de este tema se puso sobre la mesa después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos y otras protestas realizadas en la República Mexicana en contra de las agresiones por condiciones sociales, económicas o políticas.

Esta semana el tema se intensificó cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) organizó un foro en contra del racismo y entre sus panelistas colocaron al youtuber Chumel Torres, quien ha sido señalado por sus comentarios y agredir a otros en múltiples ocasiones.

La presencia del conductor de El Pulso de la República provocó un gran revuelo y diversas críticas por sus antecedentes, por lo que el organismo decidió cancelarlo. Entre las personas que criticaron la participación de Chumel Torres estuvo Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta se organizó un evento similar por Racismo MX con los mismos ponentes, quienes explicaron sus puntos de vista en torno a la problemática que ha prevalecido a lo largo de los años para ridiculizar las distintas condiciones de las personas en todo el mundo, pero especialmente en México.

Yalitza contra la discriminación

Ésta no es la primera vez que la también profesora de educación básica se pronuncia en contra de uno de los comportamientos más arraigados en el país. Hace unas semanas tuvo la oportunidad de estrenarse como columnista del periódico The New York Times.

En este espacio defendió su postura sobre el racismo. “Nunca pensé que una película sola podría generar conciencia social y cambio. Pero cuando el director Alfonso Cuarón lanzó su película Roma en 2018, conmigo en el papel principal, eso fue exactamente lo que sucedió. De repente, la gente en mi país de origen, México, estaba hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos en la sociedad mexicana”, destacó.

Yalitza Aparició declaró a Infobae México sobre su incursión como columnista: “Para mí fue un día maravilloso porque mi nombre tenía como mucho ruido en Twitter y era exactamente sobre este tema de ¿cómo nos ven?, ¿cómo nos ven en otras partes del mundo?”.

