Alessandra Rosaldo y la relación tóxica que casi la llevó al alcoholismo: “Me arrastró al punto más oscuro”

Alessandra Rosaldo habló francamente sobre una época oscura en su vida

La cantante Alessandra Rosaldo confesó que tuvo una relación tóxica por la que casi se convirtió en alcohólica.

En un video de su canal de YouTube, la esposa de Eugenio Derbez habló con su hermana Mariana de las amistades tóxicas.

En un punto de la charla, Alessandra se confesó sobre la “oscura” época que enfrentó y en la que casi se volvió una adicta al alcohol.

En mi caso no fue una amistad, pero fue una relación, un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de toda mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro, o sea, no fui alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos

Sin revelar nunca el nombre de ese antiguo amor, Alessandra añadió: “Todas las noches nos la vivíamos en el antro, amanecíamos en el antro, de estar tomando toda la noche, de caer en ese hoyo y todo lo que nos rodeada era igual, era oscuro, las amistades, los lugares a los que íbamos, lo que sucedía”.

Afortunadamente la vocalista de Sentidos Opuesto se dio cuenta del rumbo que estaba tomando esa relación y pudo zafarse. “Estando ahí no lo podía ver. Bendito Dios pude salirme de ahí y ya desde fuera dije ‘wow, ¿dónde estaba yo metida?’”.

Confesiones

En varias ocasiones, a través de videos en redes sociales o YouTube, Alessandra Rosaldo ha hablado de ciertas cuestiones de su vida personal.

(Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

El pasado mayo respondió en su canal a 100 preguntas sobre ella, entre las que se encontraba la de ¿qué es lo que más le gusta de su esposo, Eugenio Derbez?.

“Todo él me encanta, pero me fascina su pecho, sus brazos y obviamente su cara”, respondió y además comentó que le gustan varios aspectos de su relación con el humorista mexicano, pero especialmente su forma de desenvolverse en la vida.

Alessandra y Derbez son padres de una niña llamada Aitana (AFP)

“De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, explicó.

También habló sin problema del momento en que conoció a Victoria Ruffo, la ex de Derbez con la que el actor no lleva una buena relación.

Y es que Alessandra participó en un video de José Eduardo Derbez, hijo de Ruffo y Eugenio, en donde recordaron la anécdota.

“Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?”, preguntó José Eduardo, a lo que Rosaldo respondió: “Sí, la primera vez que vi a tu mamá”.

Fotos: Alessandra Rosaldo/IG - Cuartoscuro.

“Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ‘no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’ y yo le dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’”, recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando llegó la actriz. “Y de repente abre la puerta mi mamá, osea entró mi mamá con mi tía”, añadió José Eduardo, quien no dudó en aceptar que en aquel instante sólo quería que lo “tragara la tierra”. “Sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale”, comentó divertido ante la increíble escena que presenciaba.

Rosaldo aceptó que el encuentro resultó extraño. “La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro. pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste. Pero no, tu mamá súper linda”, detalló.

