Ahora, Billie ha ido mejorando poco a poco gracias a su gran comunidad de fans, que no solo son su mayor apoyo, sino que además puede compartir con ellos sus pensamientos y problemas, encontrándose con muchas personas que comparten sus preocupaciones y problemas y creando un vínculo afectivo con ellas. Eilish no solo se preocupa por seguir mejorando, sino que también quiere que sus fans también lo hagan: “Les agarro por los hombros y les digo: 'Por favor, cuídate, se bueno y amable contigo mismo. No des ese paso extra que hará que te hagas más daño y no puedas volver nunca más atrás”, finaliza la estrella.