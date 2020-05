Billie Eilish arremetió contra el movimiento “All Lives Matter”

Billie Eilish envió un fuerte mensaje a sus seguidores (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

Billie Eilish quiere que el mundo voltee a ver la problemática que actualmente aqueja a su país, y que la gente que tiene privilegios no trate de desviar la atención de esto. En un duro directo mensaje, la cantante dejó en claro su punto de vista y dio a conocer qué movimiento apoyará.

Eilish explicó que no había hecho referencias a este polémico tema debido a que quería dirigirse con respeto ante la situación.

“He estado tratando de aprovechar esta semana para encontrar una manera de abordar esto con delicadeza. Tengo una plataforma enorme y me esfuerzo mucho por ser respetuosa y tomar tiempo para pensar en lo que digo y cómo Lo dije. Pero maldita sea, voy a empezar a hablar”, comenzó su escrito de cuatro capturas de pantalla en Instagram.

La estrella originaria de Los Ángeles confesó que rompió su silencio ya que está harta de ver publicaciones con referencia al movimiento “All Lives Matter” (todas las vidas importan). Este ha tratado de desacreditar la campaña de Black Lives Matter.

La cantante expresó su frustración contra la gente que no entiende el movimiento social (Foto: REUTERS/Hannah Mckay)

“Si escucho a una persona blanca más decir ‘todas las vidas importan” una vez más, voy a perder la cabeza. ¿Podrías callarte de una maldita vez? Nadie les está diciendo que su vida no es difícil. Nadie dice literalmente nada sobre ustedes. Todo lo que todos ustedes malditos hacen, es encontrar una manera de hacer todo sobre ustedes. Esto no se trata de ustedes, ustedes no tienen necesidad. Ustedes no están en peligro”, continuó la crítica con un fuerte lenguaje.

La cantante explicó en términos muy básicos, pues argumentó que era más fácil de entender, la necesidad de las personas afroamericanas: “Si tu amigo se corta un brazo, ¿vas a esperar a llevar curitas a todos tus amigos, porque todos los brazos importan? NO. Vas a ayudar a tu amigo porque es el que tiene dolor y porque está sangrando”, simplificó.

Después de este y otro ejemplo, la angelina se dirigió hacia la gente blanca y les dejó claro el por qué el color de piel influirá sin importar en qué espectro de la sociedad viva alguien.

“La sociedad te da privilegios solo por ser blanco. Puedes ser pobre, puedes estar luchando. Y aún así, el color de tu piel te da más privilegios de lo que crees y nadie dice que eso te haga mejor que nadie. ¡Simplemente te permite vivir tu vida sin tener que preocuparte por sobrevivir simplemente por el color de tu piel! ¡Eres privilegiado!”, hizo hincapié.

La cantante quiere que la gente entienda que esta campaña no quiere hacer menos a otras vidas (Foto: REUTERS/Lawrence Bryant)

La compositora preguntó a su público si todas las vidas importan por igual por qué son los afroamericanos los que han sido asesinados, mientras que la gente blanca tiene oportunidades que otros no tienen.

También hizo una comparación acerca de las protestas en las que gente blanca exigía poder salir de casa, mientras llevaban armas semiautomáticas. Y las protestas de Mineápolis en las que gente de la comunidad afroamericana salió a protestar por el asesinato de uno de los suyos. Mientras que el primer grupo fue señalado, el segundo fue llamado “rufianes” por el mismo presidente.

“¿Saben por qué? El MALDITO. PRIVILEGIO. BLANCO [...] La frase “las vidas negras importan” no significa que otras vidas no lo hagan. Simplemente está llamando la atención de la sociedad que claramente cree que las vidas afroamericanas no importan”, finalizó.

Billie Eilish se unió a un mar de voces que se encuentran indignados y piden justicia por lo que pasó con George Floyd, para que ya no existan historias de este tipo en un futuro. Además de su estremecedor mensaje, la cantante compartió fotos de Floyd, y páginas a donde se pueden hacer donaciones.

