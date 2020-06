La joven pasaba por la fase más salvaje de su vida. Un combo que incluía piercings y múltiples tatuajes; el más emblemático, “Quod me nutrit me destruit” - lo que me alimenta me destruye – en el abdomen. A su cotidianeidad le sumaba enormes dosis de alcohol y un consumo descontrolado de éxtasis, heroína y cocaína. Experta en el arte de escandalizar, aseguraba que estaba enamorada de su hermano, su “amor único y especial” mientras se dejaba fotografiar besándolo en la boca para luego afirmar que la atraían tanto los hombres como las mujeres. A los 20 se casó con Tonny Lee Miller, pero su matrimonio no duró más de dos años. Fue en esa época que Angelina decidió eliminar legalmente el apellido de su padre. No solo la había abandonado de pequeña, había reaparecido para dudar de su estabilidad mental.