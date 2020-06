Su personaje más célebre, su peor pesadilla: los actores de Hollywood que viven atormentados por su mayor éxito

Blake Lively, Zac Efron, Kate Winslet, Robert Pattinson, Megan Fox y Penn Badgley, son algunos de los famosos de Hollywood que admitieron odiar sus roles icónicos

Es usual en Hollywood que los actores y actrices estén en perfecta sintonía con los personajes que interpretan en la pantalla. Pero no siempre es así. Son muchas las razones por la que un actor acepta un rol; puede ser un tema de dinero, de coprotagonistas, director o una buena historia. Por uno o varios motivos, algunos intérpretes se han arrepentido y terminan enojados con sus películas o series más conocidas. ¿Qué puede llevar a un actor o una actriz a despotricar contra un personaje que le dio notoriedad.? Porque se hace tan popular que encasilla al actor, porque no se coincide con las creencias que transmite, por el eterno recordatorio de un trabajo mal hecho o simplemente porque es insoportable. A lo largo de la historia del cine y la televisión, algunos actores han renegado de sus personajes más famosos y no han tenido reparos en manifestarlo públicamente.

Kate Winslet, atormentada con su Rose de “Titanic”

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio como Rose y Jack en "Titanic", película ganadora de 11 premios Oscar, que fue escrita, producida y dirigida por James Cameron

“Odio” es una palabra demasiado fuerte en este caso, porque Kate Winslet no odia “Titanic”, es más, en los últimos años ha dejado claro que le guarda un lugar especial en su corazón. Sin embargo, la artista británica nunca estuvo muy contenta con su interpretación. Sí, la actriz no puede ni ver a Rose de “Titanic”, película ganadora de 11 premios de la Academia de Hollywood, que fue escrita, producida y dirigida por James Cameron. Y no es que deteste el filme que coprotagonizó con Leonardo DiCaprio en 1997 y que la hizo famosa mundialmente y que le dio su segunda nominación al Oscar, sino que detesta su actuación. “En cada escena, digo ‘¿En serio, en serio? ¿Lo hiciste así?’ Dios mío … Incluso mi acento estadounidense, no puedo escucharlo. Es horrible”, se sinceraba Winslet sobre el papel que le dio estatus de megaestrella al tabloide The Telegraph.

Winslet reconoció también que le suele costar mucho verse en pantalla, y que es muy autocrítica con su trabajo, pero en el caso concreto de “Titanic” cree que es su peor actuación y que hay escenas que desearía poder volver a hacer. “Me cuesta mucho ver cualquiera de mis actuaciones, pero viendo ‘Titanic dije: “’Quiero volver a hacer eso’”. Tampoco es fanática de la canción “My Heart Will Go On” . El tema del amor de la taquillera película, cantada por Celine Dion, fue un gran éxito en todo el mundo, pero la actriz dijo que tiene que ocultar sus verdaderos sentimientos cada vez que la escucha. “Me dan ganas de vomitar”.

A Jamie Dornan lo persigue Christian Grey

Jamie Dornan se hizo famoso gracias a la saga erótica "50 sombras de Grey" y no reniega de eso, pero admite que aceptó el trabajo para tener más oportunidades en Hollywood

La trilogía erótica “Cincuenta sombras de Grey", la saga que llevó a la pantalla grande el fenómeno literario de E. J. James, convirtió a Jamie Dornan en un nombre familiar para el público, pero el irlandés ha hablado abiertamente sobre cómo encontró difícil meterse en la cabeza de este controversial personaje y hasta dudó en asumir dicho papel. Tenía muchos conflictos con tratar de entender a ese hombre a quien le encontraba rasgos desagradables. “No creo que alguna vez interprete a un personaje que sea menos que yo”, dijo en el podcast de Jay Rayner, Out to Lunch, y sí, está incluyendo a su rol de “The Fall”, el asesino en serie Paul Spector, en esa declaración. Dornan también admitió que casi rechaza el protagónico ante las posibles críticas. Si quisiera la opinión de su esposa, la compositora Amelia Warner, no tendría una. Ella no ha visto las películas.

Dorman obtuvo el papel de Christian Grey gracias a la renuncia de Charlie Hunnam, que en ese momento estaba filmando la serie “Sons of Anarchy” y se vio superado por tanto trabajo. Así fue como el modelo de Calvin Klein consiguió hacerse un nombre en Hollywood. No obstante, su carrera no avanzó como muchos auguraban. Se estancó. La etiqueta de galán lo persigue. Los papeles que vinieron después pasaron casi desapercibidos. Él, por supuesto, nunca ha renegado de la exposición que consiguió gracias la trilogía, sin embargo, ha admitido públicamente que aceptó el trabajo por el dinero y porque representaba una gran oportunidad para ser considerado en otros proyectos. “Sin Cincuenta sombras... no hubiera hecho ‘Operación Anthropoid’, ni ‘La corresponsal'”, revelaba a The Times.





Penn Badgley está conflictuado con todos sus personajes

Joe Goldberg, el personaje principal de "You", no es un buen tipo, y Penn Badgley lo sabe

Penn Badgley siempre se sintió incómodo con la imagen que mostraba en la serie “Gossip Girl” , y ahora tiene una lucha interna con Joe Goldberg de “You”. Esta serie revivió la carrera del actor de 33 años, pero él odia a su personaje porque sabe que Joe es muy mala persona. “Es un tipo capaz de acechar, es un tipo capaz de asesinar, es un tipo capaz de mucha manipulación y abuso”, expresó en declaraciones a The Today Show. Por ello le molesta que muchos seguidores del programa estén enamorados de este hombre ya que le parece erróneo que se sientan atraídos hacia un asesino y un acosador. Además aseguró a la revitsa Vanity Fair que en la segunda temporada le gustó mucho menos su personaje.

Robert Pattinson no quiere saber más nada con Edward Cullen

Tanto era el odio que tenía Robert Pattinson por su papel de vampiro en "Crepúsculo", que durante las giras promocionales, en vez de “vender” la película, la criticaba

El odio que Robert Pattinson siente por la saga “Crepúsculo” y el personaje con el que se hizo mundialmente famoso, Edward Cullen, es conocido por todos. De hecho, el actor nunca se esforzó en ocultarlo, ni siquiera durante la promoción de las películas. En las entrevistas, Pattinson se mostraba visiblemente hastiado por el popular vampiro, que reconoció odiar desde el momento en que leyó el guión, y que describió en 2008 como “la persona más ridícula del mundo”. La desidia que Pattinson sentía hacia “Crepúsculo” aumentaba con cada entrega de la saga, y el actor la disimulaba cada vez menos, llegando a ser su crítico más implacable y su hater número 1. Incluso en una entrevista se le preguntó qué opinaba sobre las fanáticas y dijo que sus gritos eran “el sonido que escuchas en la puerta al infierno”. Para deshacerse de esa imagen naif, después de la taquillera trilogía, no hizo ninguna película comercial, ni comedias románticas, ni de adolescentes. Nada que pudiera encasillarlo en el lugar de sex symbol.

Megan Fox y la etiqueta de femme fatale de “Transformer”

Megan Fox conoció la fama gracias a la película "Transformers"

Megan Fox es perfectamente consciente de que “Transformers” la convirtió en una megaestrella de Hollywood, pero eso no le ha impedido expresar abiertamente su opinión negativa sobre las películas y su resentimiento con el director Michael Bay por el trato que le dio durante los rodajes. Para Fox, trabajar en “Transformers” fue una pesadilla por culpa del comportamiento tiránico y misógino de Bay (se dice que la hizo limpiar su Ferrari en bikini para que consiguiera el papel), al que llegó a comparar con Hitler en una famosa entrevista. Aunque terminaron haciendo las paces tras un fuego cruzado de declaraciones e insultos, Fox no guarda el mejor recuerdo de su personaje que la convirtió en un objeto sexual, Mikaela Banes, o de la producción que le dio la fama y la hizo ganar muchos millones de dólares.

Alec Guinness, el jedi que odiaba “Star Wars”

Alec Guinness no era fan de "Star Wars"

A pesar de haber sido nominado al Oscar por su actuación como Obi Wan Kenobi, Alec Guinness siempre expresó su “odio” hacia las películas de “Star Wars”. Tanto así que se rehusaba a leer cartas de fanáticos de la saga. Según las malas lenguas, Guinness se arrepintió de aceptar en papel en “Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza”, porque según él, el guión era “muy pobre”. A partir de ahí, Guinness lo pasó muy mal interpretando al personaje, llegando incluso a rogarle a George Lucas para que lo asesine. En una carta que escribió a un amigo durante el rodaje, el actor expresó todo su desprecio por su personaje y del filme: “No puedo decir que esté disfrutando de la película. Nuevos diálogos basura me llegan cada dos días en papeles de rosa y nada de eso hace que mi personaje sea más claro o incluso soportable...”. A medida que la popularidad de “Star Wars” crecía hasta convertirse en un fenómeno cultural, el odio de Guinness aumentaba, hasta el punto de no querer saber nada de ella. Una de las anécdotas más famosas sobre este tema es cuando un niño se le acercó para pedirle un autógrafo y el actor le dijo que lo haría con la condición de que no vea nunca más la película. Guinness murió en 2000 y siempre será recordado como Obi Wan Kenobi (lamentablente para él).

Mandy Patinkin y su grave error con “Criminal Minds"

Mandy Patinkin en una escena de la serie forense "Criminal Minds"

Mandy Patinkin protagonizó la serie CBS, pero abandonó abruptamente el programa en 2007 después de la segunda temporada, lo que fue un shock para los espectadores. Para Patinkin, fue la decisión correcta. En declaraciones a la revista New York Magazine, dijo: "El error público más grande que cometí fue que elegí hacer “Mentes Criminales” en primer lugar. Pensé que era algo muy diferente. Nunca pensé que iban a matar y violar a todas estas mujeres todas las noches, todos los días, semana tras semana, año tras año. Fue muy destructivo para mi alma y mi personalidad. Después de eso, no pensé que volvería a trabajar en televisión ". Regresó a la pantalla chica junto a Claire Danes en la serie “Homeland” y no le fue nada mal; terminó este año tras ocho exitosas temporadas.

Shailene Woodley y su mensajes fallidos en televisión

Shailene Woodley tuvo su gran oportunidad en la serie "The Secret Life of the American Teenager"

Woodley Shailene ha protagonizado taquilleras películas como “The Fault in Our Stars”,"Divergent" y “The Spectacular Now”. Antes de convertirse en una gran estrella de Hollywood. Woodley comenzó su carrera en la televisión, logrando su gran oportunidad en la serie ABC de 2008 “The Secret Life of the American Teenager". Sobre el programa que lanzó su carrera, la actriz no tiene buenos recuerdos, llegando incluso a decir que estuvo “atrapada” durante seis años. En los episodios se hablaba de las virtudes de la abstinencia sexual antes del matrimonio y avergonzando a quienes tenían sexo sin estar casados. Woodley comenzó a estar en desacuerdo con el mensaje del programa ya que que no se alineaba con sus propias creencias. “Hacia el final, moralmente, las cosas que estábamos predicando en ese programa no estaban alineadas con mi propia integridad”, dijo. “Así que fue un poco difícil presentarse a trabajar todos los días sabiendo que íbamos a proyectar todos estos temas a millones de jóvenes en todo el país, cuando en realidad no era el mensaje que me gustaba enviar”

Zac Efron como Troy en “High School Musical”

Zac Efron no quiera ser más el actor de "High School Musical"

Zac Efron quiere borrar a Troy Bolton de su curriculum. No está muy orgulloso de este personaje televisivo, así que tal vez por ello no participó en las reuniones del elenco, como las que han hecho Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale en cuarentena. “Doy un paso atrás y me miro a mí mismo y todavía quiero patearle el trasero a ese tipo a veces”, admitió Efron en una reciente entrevista con la revista Men’s Fitness. “Ha hecho algunas cosas geniales con algunas personas geniales, pero sigue siendo ese chico de High School Musical“.

Harrison Ford como Rick Deckard en “Blade Runner”

Harrison Ford, la estrella que odiaba "Blade Runner". El actor fue parte de la secuela de una de sus películas más emblemáticas, pero de la que también renegó

Antes del lanzamiento en 2017 de “Blade Runner 2049”, existía la original Blade Runner, la de 1982. En 1999, Ford reveló que no era fanático de la película de Ridley Scott . El actor se quejó de que no entendía a su personaje ni la historia. "No me gustó la película de una forma u otra. Interpreté a un detective que no tenía nada que buscar. En términos de cómo me relacioné con el material, me resultó muy difícil. Había cosas que sucedían que eran demasiados extrañas”.

Matthew Goode como Declan en “Año bisiesto”

Amy Adams y Matthew Goode en "Leap Year" (2010)

Matthew Goode detesta su personaje y la película “Año bisiesto” que protagonizó con Amy Adams y que lo llevó a ser reconocido por el público. Goode ni siquiera quería su papel en la película de 2010 en primer lugar. “La razón principal por la que lo tomé es para poder volver a casa los fines de semana”, afirmó sin pudor. “No fue por el guión, confía en mí. ¿Siento que me decepcioné? No. ¿Fue un mal trabajo? Sí, lo fue. Pero, ya sabes, lo pasé bien y me pagaron”.

Evangeline Lilly como Kate en “Lost”

Evangeline Lilly (Shutterstock)

Evangeline Lilly se hizo famosa a gracias a “Lost" pero la actriz canadiense reconoce que no le simpatizaba mucho su personaje en la serie, por la que obtuvo un premio SAG y recibió una nominación al Globo de Oro. Durante un episodio del podcast The LOST Boys, después de que le preguntaran qué pensaba del desarrollo de su rol en el transcurso de las seis temporadas del programa, Lilly afirmó:”Al principio, ella era genial, y luego, a medida que avanzaba el show, sentí que se volvía cada vez más predecible y desagradable. Sentí que mi el personaje pasó de ser autónomo, de tener su propia historia, a perseguir a dos hombres por la isla, y eso me irritó muchísimo".

Andrew Lincoln como el “acosador” Mark en “Love Actually”

Andrew Lincoln en la famosa de escena de "Love Actually" (Shutterstock)

La estrella de “Walking Dead” consiguió llamar la atención del público como Mark en “Love Actually”, uno los clásicos de Navidad, pero Andrew Lincoln tiene sentimientos encontrados sobre el hombre que se enamora de la mujer de su mejor amigo y le declara su amor carteles. Esa escena en la película dirigida por Richard Curtis funcionó a la perfección y se volvió inolvidable. Pero el tiempo pasó, y hoy el actor tiene una mirada crítica sobre el comportamiento de su personaje: “Es un acosador”, le dijo a Entertainment Weekly. Aunque el personaje de Lincoln es uno de los más memorables de la película, también es el único que se queda sin su historia de amor. “Me gusta el hecho de que estoy en una de las películas más románticas interpretando al único chico que no consigue a la chica”.

Blake Lively como Serena en “Gossip Girl”

Blake Lively en "Gossip Girl" (Shutterstock)

La actriz confesó que interpretar a Serena en “Gossip Girl” , que fue todo un éxito entre el público, fue muy difícil para ella. Tenía un conflicto personal con el comportamiento de su personaje. “No estaría orgullosa de ser la persona que le dio a alguien la cocaína que le provocó una sobredosis y luego le disparó a alguien”, dijo tiempo atrás. “A la gente le encantó, pero siempre me sentí un poco comprometida personalmente: quieres llevar un mensaje mejor”, sentenciaba. Pero no es la única arrepentida. Leighton Meester, compañera de Lively en el show, también expresó su malestar por el mensaje que daba el programa y dijo que nunca volvería a interpretar a Blair Waldorf.