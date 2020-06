Andrea Legarreta afirma que no le interesa “ser la mejor, ni la más querida”

La actriz dijo que su principal señal de éxito es "tener paz" (Foto:IG@andrealegarreta)

La actriz y conductora Andrea Legarreta publicó en sus redes sociales una reflexión, luego de ser vinculada con una manifestante que participó en un robo de una conocida marca de ropa deportiva, aprovechándose de la situación de las distintas marchas que tuvieron lugar durante la semana pasada.

Legarreta publicó una foto en donde aparece sentada en un pequeño jardín y sentada en una posición de flor de loto, tras lo cual puso el siguiente comentario:

Me quedo con la paz que me dan mis amores. La gente que me ama, me aprecia y me valora. Me quedo con el buen trato, la empatía, el respeto, la unión, la sensibilidad y la buena educación. Seas quien seas, te dediques a lo que sea que te dediques, tengas el puesto que tengas, ganes mucho o poco. Quien no tiene empatía y respeto hacia los demás, que no espere lo mismo de vuelta

En el mensaje también refirió que el sentido de su vida no es el de ser la más exitosa o la más querida, sino que para ella lo más importante es tener “paz”:

Me quedo con mi paz, no me interesa ser la mejor, la más querida, la más famosa, la más guapa, la más exitosa, la consentida o ser aceptada por quien me menosprecia o no tiene importancia para mí. Lo que me interesa y para mí, es el verdadero éxito, es tener paz. Me interesa la transparencia y la bondad real en los seres humanos; estar cerca de gente que cree en mí y saca lo mejor de mí. Que le suma a mi vida, a mi corazón y a mi espíritu

Andrea Legarreta dijo que se enfoca en dar gracias a Dios por todas las personas que la hacen sentir valorada y apreciada (Foto:IG @andrealegarreta)

Sumado a esto, Andrea Legarreta dijo que para ella, una de las cosas más importantes era agradecer a Dios por las personas que ama y por sentirse amada por ellos, además refirió a que a pesar de no conocer a muchos de las personas que le mandan buenos deseos, espera que “sientan su reciprocidad”.

Hoy le doy gracias a Dios por los seres a los que amo y me hacen sentir amada. A los que me hacen sentir valorada y apreciada. A los seres que aún sin conocerme me dan amor y buenas vibras. Espero sientan mi reciprocidad. Agradezco a Dios por todos ustedes, porque al final del día, es lo que verdaderamente importa. ¡Dios me los bendiga a todos! Gracias

Andrea Legarreta recibió críticas en las redes sociales debido a que se reportó que una de las manifestantes, posteriormente vinculada a un caso de vandalismo y robo, fue relacionada con la actriz, sin embargo, Legarreta salió a desmentir esta versión diciendo que ella no tiene relación alguna con esa persona. Así lo dijo en una publicación en su perfil de Instagram:

Aquí vamos de nuevo... UNA VEZ MÁS queriendo mancharme. Ahora me quieren relacionar con una mujer que cometió actos de vandalismo porque supuestamente se apellida Legarreta... ¡JAMÁS LA HE VISTO! ¡NO APOYO LA VIOLENCIA!

Andrea Legarreta se molestó cuando la relacionaron con una manifestante acusada de actos vandálicos y robo (Foto:IG @andrealegarreta)

También criticó que no se proporcionara evidencias más concretas de su relación, respondiendo con ironía que también se apellida Martínez, pero no por eso es familiar de todos los Martínez:

El apellido no nos hace familia de nadie y mucho menos si no la conocemos. También soy Martínez, quiero pensar que soy prima de casi todo México porque somos muchos Martínez

