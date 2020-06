Otra de las actrices que señaló este tipo de actitudes fue Naya Rivera. En su autobiográfico Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up conto que su relación con su compañera de elenco se terminó cuando su personaje, Santana, empezó a tener más protagonismo: “Pronto, ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que ella no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas, y dudo que alguna vez nos sentemos en el sofá a comer juntas de nuevo”.