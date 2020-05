Niurka habló otra vez sobre Edith González: aseguró que la actriz la trató mal en la telenovela “Salomé”

Niurka no tiene los mejores recuerdos de Edith González (IG: niurka.oficial)

La cantante y bailarina Niurka volvió a hablar en contra de Edith González al revelar que la actriz la trató muy mal durante la grabación de la telenovela Salomé.

En una entrevista con Yordi Rosado para “La última y nos vamos”, Niurka dio detalles de la difícil convivencia con Edith en la telenovela, pero que debió soportar porque Juan Osorio, su entonces pareja, era el productor.

Niurka recordó que Osorio le comentó entusiasmado que había un papel para ella en "Salomé", pues se trataba de una vedette y Niurka estudió para eso.

En aquel momento le advirtió que había un inconveniente, porque el personaje era la mejor amiga de la protagonista, interpretada por Edith, y los "jefes" estaban preocupados de que hubiera problemas entre ambas.

DURANGO, DURANGO 02FEB2004.-Niurka interpretó a una vedette en "Salomé" (CUARTOSCURO)

Así que Niurka se comprometió con Osorio a evitar cualquier tipo de conflicto y le dijo: "Tranquilo, yo no hago competencia con nadie, así como me conoces, no tengo complejos de inferioridad".

Niurka explicó que el show empezó, “Uta pero me fue... porque aunque yo me la pasaba pecho tierra y bajo perfil, aquella me tiraba pero con un fa sostenido, ella y el profesor (Sergio) Jiménez, los dos que en paz descansen. Me traían jodid* a mí y Juan, porque además decían horrores de aquel también”.

Por respeto a Osorio y a su trabajo, pese a los malos tratos Niurka se mantuvo bajo control.

“Aguanté vara una telenovela entera de año y dos tres meses y cuando terminó la novela dije, ‘no hago más novelas con Juan’”, recordó.

Niurka empezó a tener problemas con Juan Osorio después de "Salomé" (CUARTOSCURO)

Según Niurka ese fue el momento en que empezaron los problemas con Osorio, pues hirió su orgullo al decirle al productor que ya no deseaba trabajar con él.

Y de hecho aseguró que su ex comenzó a boicotear su carrera y puso ejemplos de papeles (como el de Ninel Conde en RBD) que le ofrecieron primero y que finalmente no consiguió.

Incluso dijo que Ernesto Alonso la llamó para ofrecerle el papel protagónico de Barrera de Amor, que finalmente fue para Yadhira Carrillo. “Mi momento de convertirme en la protagonista en Televisa, Juan me lo ching*”.

Sobre Aventurera

El año pasado Niurka ya había desatado una controversia cuando, poco después de la muerte de Edith González, insistió en decir que ella ha sido la mejor "Aventurera".

Niurka y Carmen Salinas se enfrentaron el año pasado (Foto: cuartoscuro.com)

"Lo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I'm sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra, y lo voy a seguir diciendo, y no por la muerte de nadie, sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo, porque no soy hipócrita".

Sus palabras desataron la reacción de Carmen Salinas, quien entre enojada y triste le dijo:

“Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor”.

Carmen Salinas defendió a Edith González (Foto: cuartoscuro.com)

Y mostró su frustración con Niurka al golpearse el rostro con las manos y señalar: "Está muerta. Entiéndelo, por amor de Jesús; razona, por amor de Dios".

Tras la polémica desatada, Carmen Salinas publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que dio a entender que había hecho las paces con Niurka.

“Gracias Niurka por haberte comunicado conmigo, yo creo en ti, en tu palabra y sé que a veces te dejas llevar por prensa malintencionada, lo mejor es tener comunicación entre nosotras, como lo acabas de hacer. Agradezco tu atención de haberme llamado y explicarme que nunca ofenderías a una persona juzgada por Dios”, escribió en sus redes sociales.

