El rostro de la inocencia de Niurka Marcos: la actriz compartió una foto de su juventud

La actriz y bailarina Niurka Marcos sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un fragmento de su pasado.

En la mencionada red social publicó una foto de su juventud en la que lucía sonriente, aunque no especificó en qué año fue tomada.

“Mi rostro de la inocencia”, escribió para acompañar la imagen que fue celebrada por sus seguidores.

"Bella natural", "Bonita", "aún sigue teniendo ese rostro", "por favor, ya no te hagas nada", se leía entre algunos de los más de 300 comentarios que ya ha recibido su publicación.

La imagen es un recorte de otra foto que compartió horas antes y en donde aparecía junto a Carmen Salinas y Susana González,

“Qué hermoso recuerdo”, escribió para acompañar esa publicación, que podría tratarse de su época en Aventurera, es decir, alrededor del año 2000.

De hecho, el año pasado el tema de “Aventurera” trajo un desacuerdo entre Salinas y Niurka, pues esta última -poco después de la muerte de Edith González- insistió en haber sido la mejor intérprete de “Elena Tejero”, el personaje estelar de la obra musical al que también dio vida Edith.

"Lo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya. I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra y lo voy a seguir diciendo y no por la muerte de nadie sino porque es la verdad. Antes de que falleciera lo dije y después de que falleció sigo diciendo lo mismo porque no soy hipócrita", comentó Niurka a los medios de comunicación en junio del año pasado.

Carmen Salinas no se quedó callada y expresó en el programa Un Nuevo Día: “No voy a contestar nada de la señora. Si ella cree que es la mejor, eres la mejor, pero no voy a contestar nada. Eres la mejor del mundo, del universo, pero para mí la güera siempre será la buena”, expresó.

Sin embargo, más adelante Carmen Salinas mostró su dolor y dijo a Niurka: "Se me murió, hey chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor".

Dejó ver su frustración y señaló "está tres metros bajo tierra". Se dio palmadas en el rostro y pidió a Niurka que razone.

Finalmente días después arreglaron sus diferencias y se dedicaron amorosos mensajes en redes sociales.

Recuerdos de juventud

Niurka no es la única famosa que ha llamado la atención con sus fotos de juventud.

Hace un par de semanas la vedette Lyn May mostró cómo era su rostro antes de las cirugías y sorprendió a sus seguidores en Instagram.

En una de las fotos se pudo apreciar que el rostro de Lyn May aún no sufría ninguna modificación, pues se veía bastante natural con el mínimo de maquillaje. La bailarina no dio a conocer ni la fecha ni el lugar en que fue tomada la foto, pero por su aspecto se puede entender que ya realizaba carrera en el mundo del entretenimiento.

May fue una de las más famosas vedettes en la escena mexicana durante los años 60 y 70, y apareció en películas como Tívoli, Las ficheras y Noches de Cabaret.

Por una intervención estética en la que le inyectaron aceite de bebé, su rostro se deformó y aún hoy sufre las consecuencias.“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veía. De tonta me dejé inyectar nuevamente por una señora que solo quería dinero. He ido con muchísimos médicos. La mayoría no me pudo ayudar, hasta que llegué con el doctor Achar”, confesó en una entrevista con Telemundo el pasado marzo, en donde también mostró su nueva cara.

