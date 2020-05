Las fotos del pasado de Karla Panini: así lucía la ex Lavandera hace algunos años

Algunos detalles en el aspecto de Karla Panini eran distintos (IG: malinfluencersmx)

Años antes de ser famosa como parte del dueto cómico Las Lavanderas, Karla Panini no lucía su característico cabello rubio y tenía otros detalles que la hacían lucir distinta.

Al menos eso fue lo que revelaron dos fotografías que se compartieron en la cuenta de Twitter @SaulGC10694257.

El usuario de la red escribió para acompañar las imágenes: “#KarlaPanini antes de las cirugías”.

En una de las fotos, Panini aparece posando sonriente con las manos en la cintura y ahí lo más evidente es que si pelo era color castaño, algo que ha cambiado con el paso del tiempo, pues la presentadora suele optar ahora por un rubio intenso.

Así Lucía Karla Panini hace algunos años

La otra foto mostró a Panini junto a Karla Luna, quien fuera su amiga y compañera en Las Lavanderas, y con quien viviera un escándalo luego de traicionarla, pues comenzó un romance con Américo Garza, quien era pareja de Luna y padre de dos de sus hijas.

En la foto junto a Luna se nota que la nariz de Panini ha sufrido algunas modificaciones, pues lucía más ancha que ahora.

Algunas respuestas a la publicación de esas fotos también señalaron que la zona del pecho de Panini era distinta, pues no lucía del mismo tamaño que ahora.

La nariz de Panini se veía distinta (IG: malinfluencersmx)

El escándalo de Las Lavanderas

Desde hace más de un mes el nombre de Panini ha sido recurrente en redes sociales y medios de comunicación porque se recuerda su traición a Luna.

Sin embargo, el escándalo cobró más fuerza luego de que la familia de Luna publicara un audio en donde se le escuchaba enfrentando a Américo Garza y a Panini por su engaño.

Poco después Panini emitió un comunicado para asegurar que ha sido víctima de humillaciones y dejó ver que podría emprender acciones legales contra quien dañe su imagen.

Karla Panini ha estado de nuevo bajo una ola de críticas y ataques (IG: malinfluencersmx)

“Desde algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sinnúmero de ataques tanto verbales de forma personal y directa, como de forma indirecta por medios electrónicos de difusión y en su caso de comunicación que evidentemente lesionaron mi imagen, honor y reputación personal y profesional, todo ello desde luego sin que exista ningún tipo de justificación sea de labor profesional Y/o periodística", escribió en el documento.

Al escándalo también se ha sumado Óscar Burgos, ex esposo de Panini, quien dijo estar en shock porque no sabía de la existencia del audio y también aseguró que lo único que desea es que pare el odio.

El payaso Ricardo González “Cepillín” pidió a Panini que permita a la familia de Luna convivir con las hijas pequeñas de la fallecida actriz y defendió el romance de Panini con Garza. “El hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Karla Luna... es el amor el que vence ahí en este caso”, aseguró a Ventaneando.

Cepillín se refirió al romance de Karla Panini con Américo Garza (Captura de pantalla)

La presentadora Elisa Beristain se lanzó en un par de ocasiones contra Panini al exigirle que deje de mandarle mensajes a su esposo, el empresario y promotor Pepe Garza.

“En verdad que no está padre que a tu marido una persona con estos procederes, que nos ha quedado claro no solo a México, esto ya es una situación internacional”, añadió Beristain antes de dejarle claro un mensaje a Panini: “No te quiero cerca de mi marido”.

Elisa Beristain advirtió a Karla Panini que deje de mandarle mensajes a su esposo (IG: elisaberistain/mainfluencersmx)

Fue la misma Beristain quien compartió en la cuenta de Twitter de su programa Chisme No Like un antiguo video en donde Karla Luna relataba cómo Panini le reveló su traición.

“Ella en junio habló conmigo llorando y me dijo ‘quiero hablar contigo’. Empezó a llorar como niña y me dijo ‘tengo que confesarte algo, yo llegué a imaginarme que si tú no estuvieras aquí con vida yo me podría quedar con él y que si no naciera tu hija Victoria yo podría quedarme con él’”, reveló Luna.

