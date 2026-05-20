Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto que habilitaría videos de celulares de ciudadanos para multar a los mal parqueados

El mal parqueo afecta la movilidad, la seguridad de peatones y ciclistas, y dificulta el paso de vehículos de emergencia en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

Las cifra de malparqueados en Bogotá sigue generando fuertes discusiones en el Concejo de Bogotá, después de que se conociera que el mal parqueo genera el 54% de los trancones y, solo entre enero y octubre de 2025, las autoridades impusieron cerca de 51.000 comparendos a conductores por estacionar en sitios prohibidos, según cifras de la Secretaría de Movilidad.

Ante la problemática, el Concejo de Bogotá aprobó en primer debate una iniciativa que permitiría a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito desde sus celulares y convertir esas pruebas en multas formales.

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El proyecto, liderado por el concejal Juan David Quintero, plantea que la administración implemente una aplicación para que los habitantes puedan cargar videos y fotos de motos o vehículos mal estacionados o circulando por andenes. La medida se centra en facilitar la identificación y sanción de conductores que bloquean la movilidad, afectan la seguridad vial y ocupan el espacio público de forma indebida.

Cómo funcionará la denuncia ciudadana con celulares

La iniciativa propone crear un sistema digital donde cualquier persona pueda registrar y enviar pruebas de infracciones viales a través de su teléfono móvil. El objetivo es que las imágenes y videos, al ser validados por la autoridad, sirvan como soporte para imponer sanciones a quienes estacionen en lugares prohibidos o invadan zonas peatonales.

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La propuesta también contempla la integración de cámaras de vigilancia de centros comerciales al sistema de monitoreo de la ciudad, ampliando la cobertura y el control en puntos críticos.

Cualquier ciudadano podría reportar, de manera formal, casos de motos transitando sobre aceras o autos obstaculizando vías. Las autoridades analizarían este material y, en caso de comprobar la falta, procederían con el comparendo correspondiente. Así, el proceso busca agilizar la respuesta frente a los infractores sin depender exclusivamente de operativos presenciales.

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De acuerdo con cifras oficiales, el mal parqueo no solo congestiona las vías, sino que provoca accidentes y limita la movilidad peatonal, especialmente en zonas donde los vehículos invaden andenes y corredores de alto flujo.

Las localidades donde más se imponen comparendos por este motivo son Chapinero (8.546 sanciones) y Fontibón (8.114). En cuanto a inmovilizaciones, Teusaquillo lidera con 1.930 casos en 2025.

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Entre los puntos más problemáticos se encuentran la calle 26 —entre la avenida Ciudad de Cali y el Aeropuerto El Dorado— y varios corredores de Chapinero, así como las zonas entre las carreras 7 y 11 y las calles 123 y 111. Durante enero de 2026, las autoridades realizaron 1.251 operativos que resultaron en más de 10.000 comparendos y 847 inmovilizaciones.

Apoyo legal y antecedentes de la medida

El proyecto se apoya en precedentes normativos, como la plataforma Record del Ministerio de Transporte, que ya permite a los ciudadanos enviar pruebas gráficas o videográficas de infracciones viales a nivel nacional.

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Esta herramienta fue implementada por la Circular Externa 20244000000157 de 2024, y permite canalizar las denuncias ante las autoridades competentes y hacer seguimiento a los procesos sancionatorios.

La integración de cámaras de centros comerciales al sistema distrital refuerza la vigilancia en áreas donde la ocupación indebida del espacio público es recurrente. Según Quintero, esta colaboración permitirá identificar a quienes “se creen por encima de la norma” y hacer que “reciban su comparendo y aprendan a parquear bien”.

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Tras la aprobación inicial, el proyecto debe pasar a segundo debate en la plenaria del Concejo de Bogotá antes de ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán. La propuesta busca fortalecer “la cultura de legalidad”, en palabras del concejal, en una ciudad donde solo el 17,3% de los viajes se realizan en carro o moto, lo que exige mayor respeto por las normas de tránsito y el espacio común.

El concejal concluyó que la apuesta es “convertir la tecnología y la participación ciudadana en herramientas clave para recuperar el espacio público y mejorar la circulación en la capital”. Si la medida se aprueba definitivamente, Bogotá se convertiría en pionera en el uso de plataformas colaborativas para sancionar el mal parqueo y otras infracciones viales.

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