Las atrevidas fotos con las que Maribel Guardia celebró sus 5 millones de seguidores en Instagram

Maribel Guardia ya llegó a los cinco millones de seguidores en Instagram (IG: maribelguardia)

La actriz Maribel Guardia alcanzó los cinco millones de seguidores en Instagram y para celebrar compartió con su comunidad un par de atrevidas fotografías.

La también bailarina y cantante, quien cumplirá 61 años a finales de este mes, escribió acerca de su nueva marca en Instagram:

“Ya somos una familia de 5 MILLONES. #quédateencasa #GRACIAS. Los adoro”.

Para acompañar su mensaje de agradecimiento, Maribel compartió un par de imágenes en las que lució su figura semidesnuda.

Y es que Guardia únicamente cubrió su zona íntima con unos pequeños papeles en forma de triángulo, que asemejaban cristales.

En una de las imágenes acompañó su look con una especie de corona, mientras que la otra foto la mostró de pie frente a una piscina, con el pelo suelto.

De hecho, la segunda imagen es bastante similar a una con la que Maribel celebró sus 60 años.

Otra de las fotos para celebrar sus 5 millones en Instagram (IG: maribelguardia)

En aquella ocasión, Maribel posó precisamente con los papeles pegados al cuerpo y el pelo suelto frente a una piscina, aunque su postura corporal fue ligeramente distinta, pues se le veía más de perfil.

“Diosa”, “bellesa”, “divina” eran las palabras que más se repetían entre los miles de mensajes que recibió su publicación más reciente.

Y es que Maribel suele impactar con las publicaciones que hace en redes sociales donde se luce con poca ropa o en bikini, y además porque cumplió 60 años, algo que a ella no le pesa en absoluto.

Maribel compartió esta fotografía para celebrar sus 60 años ((Instagram)

“La vida es un regalo, cuando van pasando los años te das cuenta. Cuando eres joven crees que todo te lo mereces, pero yo que he enterrado a tanta gente tan querida, lo sé. Soy una mujer privilegiada”, dijo la actriz en una entrevista hace un par de años.

Y respecto de sus fotos que suelen causar impacto, apenas el pasado abril se mostró en bikini para celebrar los 50 años de Cancún, el famoso sitio turístico en Quintana Roo.

“Felicidades #Cancún por tus #cumpleaños 50 por ahora #quédateencasa y muy pronto vamos a poder disfrutar de tus hermosas #playas ¿Quién extraña el #mar? #quintanaroo #paraiso #caribe”, escribió la actriz para acompañar su publicación, que recibió más de 200,000 “me gusta” en la red social

La foto en bikini con la que Maribel Guardia celebró los 50 años de Cancún (IG: maribelguardia)

Durante la cuarentena por COVID-19, Maribel se ha mostrado bastante activa para mantener a sus seguidores al tanto de cómo pasa la rutina del día a día.

Ha hecho publicaciones desde distintos puntos de su casa y aprovechó para debutar en TikTok con un clip en el que aparecia bailando con ella misma, y todo gracias a un espejo.

Guardia también se sumó el #pillowchallenge y cubrió su figura únicamente con una almohada.

Maribel Guardia hizo el Pillow Challenge (IG: maribelguardia)

Además se ha dejado ver sin maquillaje en su gimnasio.

En una reciente entrevista para un programa de televisión de su natal Costa Rica, Maribel mostró cómo es su casa en Ciudad de México.

“Esta casa para mí es como un templo, es donde comparto los momentos, donde estoy realmente muy contenta, en paz, y que puedo estar más relajada con mi familia, con mis perritos que los amo”, señaló al referirse a sus 8 mascotas.

Entre todos los espacios de su hogar, el jardín es su preferido, como ella misma lo explicó.

“Yo me siento aquí a meditar, a disfrutar de la belleza del jardín, me siento tan en paz cuando veo el jardín, espero que ustedes tengan el mismo efecto cuando lo vean. Este es mi árbol, es maravilloso, está lleno de ardillas, hay muchas ardillas en esta zona y me divierto viendo cómo a veces están jugando hasta cinco ardillas ahí".

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Maribel Guardia y Sebastián Rulli se pelearon en TikTok

Maribel Guardia al natural: así luce la actriz sin maquillaje a punto de cumplir 61 años

Maribel Guardia en bikini y bailando con su reflejo: así supera los días de encierro en la cuarentena por coronavirus