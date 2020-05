“No se merecía irse de esta forma”: la viuda de Yoshio habló tras la muerte del cantante

Yoshio (Foto: Twitter@YoshioOficial)

Marcela Hernández, la hoy viuda de Yoshio, habló tras la muerte del cantante a consecuencia de COVID-19.

Este miércoles por la noche se supo del deceso del intérprete mexicano, quien estaba hospitalizado en Ciudad de México desde principios de mayo.

“No se merecía irse de esta forma”, aseguró Hernández al programa radiofónico de Javier Poza.

Hernández se dijo aún confundida en medio de un momento "horrible".

Yoshio estaba internado desde principios de mayo (Foto: Cuartoscuro)

Lamentó que ni siquiera haya podido ver a su esposo durante gran parte de su hospitalización ni haber podido hacer algo por él.

“Mi corazón está... no sé cómo estoy, pero voy a estar bien porque se lo prometí y le dije que si Dios se lo tenía que llevar iba a estar bien, que lo estábamos esperando, pero que si Dios decía que se fuera íbamos a estar bien, que se fuera tranquilo”, recordó.

De acuerdo con la viuda de Yoshio, aun cuando el cantante hubiera superado el coronavirus, "su cuerpo no estaba bien" y habría tenido complicaciones que le habrían impedido cantar.

“Vivir a un tanque de oxígeno pegado no era justo y no volver a cantar nunca”.

Yoshio no habría podido volver a cantar (Foto: Cuartoscuro)

La última vez que Yoshio cantó fue justo una semana antes de que fuera internado.

“Después de hacer un live en casa con sus hijos, en cuanto cortó empezó a sentirse mal ... justo una semana antes de que lo internaran”.

Hernández comentó que planea hacer algún homenaje a su fallecido esposo y reveló que dejó grabado un disco.

“Su alma ya está donde debe estar. Tengo que hacer algo, una despedida, un homenaje que sea digno .. . Grabó un disco que era el último que iba a sacar , lo disfrutó, lo grabó con mi hija. Estaba componiendo algo pero no dejó grabado nada”.

(Foto: Facebook Yoshio La Voz)

La viuda de Yoshio comentó además que en alguna ocasión le dijo que si ella debía tomar una decisión de vida o muerte lo hiciera, pues él no quería depender de nada y se quería ir completo.

También dijo que la última vez que lo vio estaba mejor que cuando lo llevó al hospital. “Se fue bien, cuando lo vi estaba mejor que cuando me lo llevé al hospital, estaba bien, era lo único que me consolaba”.

Los estragos del virus

En una entrevista para el programa Venga la alegría, poco después de la hospitalización de Yoshio, Hernández detalló la manera en que el estado de salud del cantante se fue deteriorando y cómo en apenas 24 horas se puso muy mal.

Hace unos días su esposa habló sobre la manera en que la salud de Yoshio se fue deteriorando

Comentó que el intérprete había tomado todas las precauciones para no contagiarse del virus e incluso llevaba en cuarentena desde el 10 de marzo. “Él casi siempre traía cubrebocas, todo el tiempo teniendo las medidas recomendadas. No íbamos a ningún lado y nadie venía a la casa, ni siquiera repartidores de nada”. Cuando comenzó a sentirse mal lo trataron por una posible salmonela, pero al final resultó ser COVID-19. “Él lo que tuvo fue mucha fiebre, diarrea. Su doctora lo estaba tratando por salmonela y el miércoles ya fue más fuerte la tos, ni siquiera era tos seca, ya había cedido la fiebre porque le estaban mandando antibiótico inyectado para la salmonela”.

“ Es increíble lo que hace este virus en 24 horas porque se puso muy mal del viernes yo tomé la decisión el sábado de llamar al 911 y pues ingresarlo, él no quería porque decía que no se sentía tan mal, pero sí las dos noches de jueves y viernes fueron terribles porque ya no dormimos ninguno de los dos, se deterioró muchísimo, ya no podía ni caminar”, señaló.

