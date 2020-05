El mundo artístico llora la muerte de Yoshio

El intérprete perdió la vida la tarde de este miércoles luego de haber permanecido internado durante varios días (Foto: Twitter@YoshioOficial)

Tras el fallecimiento de Yoshio la tarde de este miércoles en el Hospital Xoco de la Ciudad de México a causa de complicaciones por la infección del coronavirus, diversas personalidades del ámbito artístico y cultural mexicano han manifestado sus condolencias y extendido su pésame a los deudos del intérprete, reconocido por su trayectoria de más de 40 años en la música romántica. El artista grabó 26 álbumes a lo largo de su carrera, en la cual también se desempeñó como actor y conductor de televisión.

El gremio lamenta su adiós

“El mundo artístico sufre hoy la pérdida de una voz emblemática; los mexicanos recordaremos a Yoshio, ‘El samurai de la música romántica’, representante de nuestro país en festivales internacionales. Mis condolencias a sus familiares”, escribió la titular de la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria pública reconoció el legado cultural del cantante (Foto: Twitter@M_OlgaSCordero)

“¡Yoshio, que el Señor te tome en sus brazos y conceda a tu familia paz y la esperanza de la vida eterna! ¡Seguirás viviendo en muchos corazones a través de tu música!”, fueron las palabras del sacerdote José de Jesús Aguilar, quien compartió una fotografía donde posa a su lado.

“Ha fallecido el cantante YOSHIO. Su esposa, ahora viuda, Marcela me lo acaba de comunicar. “Falleció a las 5 p. m.”, me dijo con la voz envuelta en llanto. A ella y a sus cuatro hijos, mis condolencias.”, tuiteó el periodista Alex Kaffie, quien fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia.

El líder religioso compartió momentos con Yoshio (Foto: Twitter@PadreJosedejesu)

“Con gran pena les comunico que falleció YOSHIO. gran cantante. Gran amigo. Mi más sentido pésame a su esposa Marcela y a sus hijos. Descanse en paz.”, fueron las palabras de la periodista Maxine Woodise, quien lo entrevistó en diversas ocasiones para su programa de radio.

Aída Cuevas compartió escenarios con el fallecido intérprete (Foto: Twitter@AidaCuevas)

La cuenta oficial del Sistema de Teatros de la Ciudad de México compartió: “Lamentamos el fallecimiento del cantante Yoshio (Gustavo Nakatani Ávila), reconocido intérprete de música romántica. Con “Lo que pasó, pasó” ganó el certamen local del Festival OTI y obtuvo el tercer sitio en la competencia internacional del mismo concurso. QEPD”.

La cantante dijo sentirse muy afligida (Foto: Twitter@Manoella_Torres)

Quien dejó saber su afectación por la lamentable noticia fue la cantante Manoella Torres, con quien Yoshio hizo mancuerna en distintas ocasiones: “Me siento destrozada con tu partida querido Yoshio, siempre que cantamos juntos fuiste un caballero, me brindaste tu generosidad en el escenario en cada momento, me cuidabas para que me sintiera cómoda en cada canción y nunca dejaste de ser un gran ser humano.”

El comediante conocido como "El borrego" también externó su sentir (Foto: Twitter@elborregonava)

Verónica Castro subió el video de una actuación de Yoshio en Canal Once con el texto: “Amigo querido, gracias siempre por los regalos con tu voz hermosa ahora desde el cielo”

Verónica Castro compartió un clip de una actuación de Yoshio (Foto: Twitter@vrocastroficial)

Aída Cuevas, quien también participó a su lado en múltiples ocasiones, compartió un emotivo mensaje: “Me duele el pecho de escuchar esta noticia. Una gran pérdida para el mundo de la música, pero es una pérdida aún más grande para los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tendré a tu hermosa familia en mis oraciones. Descansa en paz querido Yoshio”.

Tania Libertad le deseó un buen viaje (Foto: Twitter@tanialibertad01)

El locutor Mariano Osorio también compartió su sentir: “QEPD nuestro querido #Yoshio El cantante perdió la batalla por complicaciones de #covid Una fuerte abrazo para su familia y un aplauso hasta el cielo para él”.

Pati Chapoy compartió su tristeza por la pérdida de su amigo: “Lamento informar que Yoshio falleció por complicaciones de COVID-19 descansa en Paz querido amigo”.

Susana Zabaleta envió sus condolencias a los deudos de Yoshio (Foto: Twitter@SusanaZabaleta)

La cuenta del Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país compartió el mensaje: “El Auditorio Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del cantautor Yoshio, triunfador del legendario Festival OTI y voz emblemática de la balada en México. Su impecable trayectoria artística, personalidad y talento brillarán siempre en la memoria. Descanse en paz”.

La instancia cultural reconoció el legado del intérprete (Foto: Twitter@CulturaCiudadMx)

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México envió su pésame a la hija del intérprete: “Lamentamos el fallecimiento del cantante Yoshio y enviamos nuestro más sentido pésame a su hija Kaoru Nakatani, alumna de la Escuela de Música “Vida y Movimiento” del Centro Cultural Ollin Yoliztli.”

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Murió el cantante Yoshio por complicaciones de COVID-19

Yoshio, el “samurai de la canción” que no pudo vencer al COVID-19