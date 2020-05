Yoshio, el “samurai de la canción” que no pudo vencer al COVID-19

Yoshio (Foto: Twitter@YoshioOficial)

Gustavo Nakatani Ávila, fue mejor conocido como Yoshio en el mundo artístico, pero lamentablemente falleció a causa del coronavirus este miércoles. Pero ¿quién fue este artista de ascendencia japonesa?

Antes de tener éxito en los años 70 y 80, y de participar en el Festival OTI de la Canción Gran Premio de la Canción Iberoamericana, y haber ganado el certamen local y quedar en tercer lugar en la competencia internacional con el tema “Lo que pasó, pasó”, sus padres también marcaron la cultura mexicana.

Su historia comenzó con su padre, Yoshigei Nakatan, él llegó a México de Japón en 1932 gracias a un contrato con una tienda departamental: El Nuevo Japón. Después conoció a Emma Ávila y se casaron en 1935.

Por la forma en que sus padres se relacionaron, pareciera que Yoshio ya estaba destinado a dedicarse a la canción, pues su amor nació porque su padre cantaba en donde su madre lavaba la ropa.

“Él llegó a la Merced, ahí establecieron la fábrica de botones. Conoció a mi mamá porque le rentó a mi abuela materna un cuarto y le gustaba mucho cantar, fue el cantante oficial de la colonia Japonesa. No hablaba nada de español y se subía a la azotea a cantar. Mi madre era la que lavaba la ropa de la familia y se veían en la azotea. Mi padre le preguntaba cómo se decían las cosas en español y al año se casaron. Nunca habló bien el español pero se daba a entender”, de acuerdo con una entrevista a la revista TV Notas.

El matrimonio se encaminó a agrandar su familia, y tuvieron ocho hijos, sin embargo dos de ellos fallecieron a una edad temprana.

“Tuvieron 8 hijos pero dos murieron. Yo me quedé como el más chico de tres hombres y tres mujeres. Mis dos hermanos ya murieron, uno de ellos fue pintor Carlos Nakatani fue un gran acuarelista”, comentó Yoshio a la revista.

Después de haber prosperado en la ciudad, llegó la Segunda Guerra Mundial, perdió su trabajo, así que tuvo ingeniárselas para poder mantener a su esposa e hijos. Fue ahí cuando inventó los “cacahuates japoneses”, un legado que cambió la cultura mexicana para siempre.

Aunque el cantante declaró el amor que sentía por sus padres, admitió que su papá no le ayudó a conectar con su parte japonesa, pues trabajaba mucho, y los fines de semana jugaba póker.

“Yo no aprendí hablar japonés porque mi padre se la pasaba trabajando y cuando venía el fin de semana se iba con sus amigos. Jugaba póker y era jugador compulsivo. Sí perdió mucho dinero. Perdía pero trabajaba. Siempre en cuestión de deudas fue muy honorable. Mi mamá si batalló mucho con eso. Siempre llegaba a pedirle el dinero y ella que era la que administraba pues qué hacía, mi papá se lo llevaba. Gracias a Dios tiempo después terminó con ese vicio”, explicó Yoshio.

Por otro lado, el ahora fallecido cantante, declaró que sus progenitores fueron quienes lo impulsaron y apoyaron para poder hacer su carrera artística.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, declaró.

Al adentrarse en su carrera como cantante, hizo referencias en su música hacia su herencia asiática. “Samurai” fue una de sus canciones más conocidas, junto con “Lo que pasó, pasó” y “Reina de corazones”.

Además de esto, también incursionó como conductor de radio y televisión, y fue actor. Su más reciente material fue “Lo Maravi Yoshio de Alvaro Carrillo”, el cual fue publicado en 2018.

