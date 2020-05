Murió el cantante Yoshio por complicaciones de COVID-19

Yoshio comenzó su carrera musical a finales de los años 70 (Facebook Yoshio / La Voz)

El cantante mexicano Yoshio, cuyo nombre verdadero es Gustavo Nakatani Ávila, perdió la vida por complicaciones derivadas del coronavirus. Su esposa fue quien dio la noticia informando que falleció a las 16:50 de este miércoles.

Hijo de un inmigrante japonés y una mujer mexicana, Yoshio comenzó su carrera musical a finales de los años 70.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, reveló en una entrevista para TV Notas.

