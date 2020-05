Grave y en terapia intensiva: Yoshio no ha mostrado mejoría en su lucha contra el COVID-19

Yoshio comenzó su carrera musical a finales de los años 70 (Facebook Yoshio / La Voz)

El cantante Yoshio sigue en terapia intensiva y en estado grave en medio de la batalla que sostiene contra el COVID-19.

Su familia publicó un nuevo reporte sobre su estado de salud, a través de su cuenta oficial de Twitter.

El miércoles por la noche se publicó un tuit con una foto de Yoshio y un breve mensaje:

“Seguimos orando por la salud de Yoshio, continúa en terapia intensiva grave. Gracias por todas sus oraciones y buenas intenciones, la energía positiva es muy importante en estos momentos. Su esposa y sus dos hijos dieron negativo. La familia #FuerzaYoshio #QuedateEnCasa”

Fue por medio de la misma red social que se supo de la hospitalización del intérprete el pasado fin de semana.

"Queridos amigos, quiero informarles que hoy me ingresaron al Hospital Xoco por sospecha de COVID-19. Agradezco todas sus oraciones. ¡Un abrazo!", se leía en el texto que de inmediato generó reacciones de apoyo por parte de la comunidad artística en México, así como de seguidores del cantante.

Horas más tarde se publicó otro comentario en donde se hablaba de la gravedad de su estado.

“Les informamos que Yoshio está en estado crítico. Está intubado y sedado, estamos esperando avances de su estado de salud. Agradecemos profundamente todos sus mensajes y oraciones, informaremos conforme tengamos más noticias por este medio”.

Los mensajes sobre la salud de Yoshio

Marcela Hernández, la esposa de Yoshio, ofreció algunas entrevistas el lunes para hablar sobre la salud del cantante.

Explicó que de inicio no mostraba ningún tipo de síntoma relacionado con COVID-19, pues estaba siendo tratado más bien por salmonela, pues tenía diarrea y fiebre.

Sin embargo, con el paso de los días su estado se fue agravando de manera dramática.

"Él lo que tuvo fue mucha fiebre, diarrea. Su doctora lo estaba tratando por salmonela y el miércoles ya fue más fuerte la tos, ni siquiera era tos seca, ya había cedido la fiebre porque le estaban mandando antibiótico inyectado para la salmonela, seguía con diarrea y hasta el jueves fue cuando empezó a tener problemas para poder respirar y es cuando decidí llamar a una ambulancia y no quiso irse porque no tenía dolor de cabeza, no tenía escurrimiento, no había dolor de garganta, no había dificultad para respirar".

La esposa de Yoshio comentó que el cantante se encuentra en estado crítico en terapia intensiva

En aquel momento Yoshio se negó a ir al hospital, pero el sábado se agravó de tal manera que ya fue imposible que permaneciera en su casa.

“Es increíble lo que hace este virus en 24 horas porque se puso muy mal del viernes yo tomé la decisión el sábado de llamar al 911 y pues ingresarlo, él no quería porque decía que no se sentía tan mal, pero sí las dos noches de jueves y viernes fueron terribles porque ya no dormimos ninguno de los dos, se deterioró muchísimo, ya no podía ni caminar”

Según Hernández, en su casa habían tenido todas las precauciones para evitar un contagio.

“Yoshio está en cuarentena desde el día 10 de marzo, eso quiere decir que estaba por cumplir dos meses en confinamiento pero total .. él casi siempre traía cubrebocas, todo el tiempo teniendo las medidas recomendadas. No íbamos a ningún lado y nadie venía a la casa, ni siquiera repartidores de nada”

En ese momento no sabía si se encontraba contagiada del virus, pero por la nueva información que dieron a conocer, ya está taconfirmado que el resto de la familia de Yoshio no tiene coronavirus.

