Yoshio se encuentra en estado crítico ante sospecha de COVID-19: el cantante está intubado y sedado

El cantante Yoshio se encuentra en estado crítico después de haber sido hospitalizado por síntomas de COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter se ofreció una actualizació respecto del estado de salud del intérprete, que no parece nada alentador.

En un mensaje publicado alrededor de la medianoche, la familia de Yoshio indicó que su estado es grave.

“Les informamos que Yoshio está en estado crítico. Está intubado y sedado, estamos esperando avances de su estado de salud. Agradecemos profundamente todos sus mensajes y oraciones, informaremos conforme tengamos más noticias por este medio”.

Los mensajes sobre la salud de Yoshio

Ya horas antes, a través de la misma cuenta, se había informado de la hospitalización del intérprete de Lo que pasó, pasó.

“Queridos amigos, quiero informarles que hoy me ingresaron al Hospital Xoco por sospecha de COVID-19. Agradezco todas sus oraciones. ¡Un abrazo!”.

Dicho mensaje de inmediato comenzó a tern gran difusión en Twitter y se llenó de mensajes deapoyo para Yoshio por parte del público en general y de otros integrantes del medio artístico como Jorge D’Alessio, Víctor Trujillo, Ana Gabriel, José Alberto Castro y Mauricio Barcelata.

Ante el nuevo mensaje sobre su estado crítico, el presentador René Franco le envió un abrazo y la cantante Dulce le mandó oraciones y los mejores deseos para su pronta recuperación.

Hijo de un inmigrante japonés y una mujer mexicana, Yoshio (Gustavo Nakatani) comenzó su carrera musical a finales de los años 70.

“Para mí no había otra cosa más que el canto. Dejé la escuela a los 18 años y me comprometí con mis padres a hacer una carrera artística. Mi papá se reflejaba en mí y me dieron todo su apoyo. Le agradezco a Dios que en vida les di mucha felicidad porque disfrutaron mucho mi carrera”, reveló en una entrevista para TV Notas.

El COVID-19 en el entretenimiento en México

En las últimas semanas el coronavirus ha afectado a algunos integrantes del entretenimiento en México.

Los presentadores Odalys Ramíres y Patricio Borghetti fueron de los primeros en revelar su contagio y tras pasar 14 días en aislamiento pudieron volver a sus trabajos en la televisión.

Lo mismo ocurrió con el presentador Esteban Arce y con la cantante Jolette, aunque esta última sí declaró que lo pasó muy mal e incluso llegó a temer que moriría pues presentó dolores insoportables y principios de neumonía.

“Me arrastraba al baño, tenía dolores insoportables de articulaciones, antes de poder levantarme a comer algo me volvía a quedar dormida (del agotamiento), hasta que me di cuenta que podía morir", explicó Jolette.

El deceso de Óscar Chávez

Uno de los más lamentables casos fue el del cantautor Óscar Chávez, quien falleció el jueves 30 de abril a causa de COVID-19.

Apenas un día antes se había dado a conocer la hospitalización del intérprete de Por ti y Macondo en el Hospital 20 de Noviembre de la Ciudad de México.

Al tener 85 años y antecedentes de tabaquismo, Chávez se encontraba dentro de unos de los grupes más vulnerables ante el COVID-19.

Finalmente el cantautor falleció el jueves por la tarde.

El caso de Cecilia Romo

La actriz de Televisa se encuentra hospitalizada desde hace más de dos semanas y su hija Claudia detalló que el panorama no era el mejor.

“Por este virus, así como es tan caprichoso, tan agresivo causó una caída precipitada que la llevó no nada más a terapia intensiva y a estar intubada, sino ahora está dormida, está sedada, está casi paralizada para lograr que el cuerpo utilice la menor energía posible y pueda recuperar sus pulmones”, detalló en una entrevista con Ventaneando.

Ya antes, en Instagram, Claudia Romo Edelman describió la difícil situación que enfrenta su madre. “@ceciliaromomx está a partir de este momento en terapia intensiva y entubada perdiendo la batalla contra el #covid19. Después de 16 días en el hospital estando estable, hoy dio una caída muy fuerte”, escribió hace unos días.

