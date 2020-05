“Es increíble lo que hace este virus en 24 horas”: Yoshio pasó de tener salmonela a estar grave en terapia intensiva por sospecha de COVID-19

Lo que empezó como una salmonela terminó con el cantante Yoshio grave y en terapia intensiva ante sospecha de COVID-19.

El fin de semana causó revuelo en el mundo del entretenimiento la noticia de que el cantante de ascendencia japonesa había sido ingresado al Hospital Xoco en Ciudad de México, por síntomas relacionados con el coronavirus.

"Queridos amigos, quiero informarles que hoy me ingresaron al Hospital Xoco por sospecha de COVID-19. Agradezco todas sus oraciones. ¡Un abrazo!", se leía en su red social.

Las alarmas se dispararon aún más cuando horas después su familia informó que Yoshio se encuentra en estado crítico, intubado y sedado.

"Les informamos que Yoshio está en estado crítico. Está intubado y sedado, estamos esperando avances de su estado de salud. Agradecemos profundamente todos sus mensajes y oraciones, informaremos conforme tengamos más noticias por este medio".

Y la mañana de este martes, su esposa -Marcela Hernández, ofreció una entrevista al programa Venga la alegría en donde reveló algunos detalles sobre el intérprete.

Reconoció que el panorama de salud de su esposo no es el más alentador.

Explicó que desde ayer se encuentra así, y si bien no ha presentado mejorías, tampoco ha emperado.

Comentó que los médicos no han podido darle un diagnóstico certero y entonces reveló que el cantante, de hecho, estaba tomando un tratamiento contra la salmonela y no tenía en absoluto síntomas de COVID-19; sin embargo, su estado se fue deteriorando de manera dramática con el paso de los días, hasta que el fin de semana ella tomó la decisión de internarlo.

“Él lo que tuvo fue mucha fiebre, diarrea. Su doctora lo estaba tratando por salmonela y el miércoles ya fue más fuerte la tos, ni siquiera era tos seca, ya había cedido la fiebre porque le estaban mandando antibiótico inyectado para la salmonela, seguía con diarrea y hasta el jueves fue cuando empezó a tener problemas para poder respirar y es cuando decidí llamar a una ambulancia y no quiso irse porque no tenía dolor de cabeza, no tenía escurrimiento, no había dolor de garganta, no había dificultad para respirar