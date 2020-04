La razón por la que Nick Jonas y Priyanka Chopra llevaron el aislamiento al extremo

Priyanka Chopra admitió que ella y su esposo se aislaron a principios de marzo (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Es probable que Priyanka Chopra y Nick Jonas lleven unas semanas más en cuarentena que el resto de las personas en su país. Esto debido a la enfermedad que el menor de los Jonas Brothers sufre: Diabetes Tipo 1.

Durante una entrevista con la revista Vogue, la actriz originaria de la India explicó que debido a la condición que aqueja a su esposo, ellos tuvieron que asilarse inmediatamente, e incluso regresaron antes de un viaje a la India.

“Se suponía que íbamos a estar en India para Holi, pero acortamos nuestro viaje y regresamos a Estados Unidos porque nos preocupaba el bloqueo de las fronteras. Nick es diabético Tipo 1, por lo que sentimos que era importante entrar en cuarentena casi de inmediato”, explicó la actriz a la publicación.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Nick Jonas es parte de la población vulnerable debido a su diabetes. Y, de contraer la nueva cepa de coronavirus, podría estar en mayor riesgo de padecer síntomas más graves que el resto de la población.

Nick Jonas padece diabetes desde los 13 años (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Chopra Jonas explicó que ella se dio a cuenta de la gravedad de la situación cuando asistió al Foro Económico Mundial en enero, y ahí obtuvo información anticipada acerca de lo que ya estaba haciendo el virus en Asia.

“Asistí con Global Citizen, y cuando comenzó el brote en China, recuerdo que hubo una conversación al respecto. Trabajo mucho con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y soy hija de médicos, así que hablé con mi madre y entendí la gravedad de lo que era, y lo que podría ser si no se manejaba pronto. Ahora, creo que la gente ha comenzado a darse cuenta de que el coronavirus nos afecta a todos, no hace diferenciaciones, y que el mundo tiene que unirse para vencerlo”, agregó Chopra.

Después de eso, ella y su esposo preguntaron a sus familiares cómo se encontraban y les explicaron acerca de la situación que podría llegar a Estados Unidos, y después, tomaron decisiones acerca de lo que harían.

“Nick y yo tomamos decisiones rápidas acerca de las cosas más responsables que hacer, y nos aseguramos de que nuestra familia fuera atendida, verificamos a las personas y explicamos qué era el coronavirus”, narró.

El matrimonio se encontraba en la India, para el festival de Holi (Foto: REUTERS/Adnan Abidi)

Por el momento, la ex protagonista de “Quantico”, explicó que se siente muy agradecida porque su situación no ha sido tan complicada como la de otras personas, y además tuvo la posibilidad de estar a lado de su esposo.

“Estoy muy agradecida de que estemos juntos en este momento, y de que no estuviéramos atrapados en diferentes partes del mundo porque ambos viajamos mucho. Y me siento increíblemente bendecida de lidiar con el aburrimiento, y no con la falta de comida o agua, o la pérdida de un ser querido”, comentó.

Por lo pronto, su forma de batallar con la enfermedad, ha sido a través de su privilegio y de su plataforma, pues además de hacer donaciones, ha promovido el trabajo de quienes están arriesgando sus vidas para salvar otras.

“He estado haciendo frente haciendo donaciones a donde la gente necesita ayuda, y usando mi plataforma para promover a las personas que realmente están en el terreno, haciendo el trabajo. Lo único que me mantiene en calma es recordarme constantemente la suerte que tenemos”, añadió.

Mientras tanto la pareja ha pasado mucho tiempo de calidad, y han aprovechado para mejorar sus habilidades creativas, mientras escriben y desarrollan ideas de proyectos que les gustaría producir.

