-La gente solo conoce mi parte de cómo me comporto con la prensa, con el público, en mi profesión. Esa es una cara y es real, no estoy diciendo que no soy así, pero también quería mostrar en Ana cómo es mi intimidad, cómo vivimos los desencuentros o los rechazos en nuestra carrera y que supieran que no, que no somos perfectos, que tenemos momentos de soledad, de incertidumbre. No somos diferentes en nada, es muy común pensar que eres diferente porque eres actor y sales en la tele, pero no.