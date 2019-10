"Después de 11 años en EEUU me ha llegado el papel soñado, un personaje protagonista, al lado de un actor increíble (Billy Bob Thornton) y con una productora tan potente. Todo lo que hubiera querido ya lo estoy haciendo. Sé a dónde voy y ya no pierdo el tiempo en lo que no quiero hacer", indicó la intérprete en una entrevista con Efe por el estreno de la segunda temporada de la serie.