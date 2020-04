En plena promoción de su primer disco como solista, Timberlaek traicionó a su ex. En una entrevista con la periodista Barbara Walters reveló el secreto mejor guardado de la pareja: que habían mantenido relaciones sexuales. Algo que ella tuvo que salir a confirmar poco después por su publicitada abstinencia sexual. “Sólo me he acostado con una persona en toda mi vida”, reveló ella a la revista W. “Fue tras dos años de haber comenzado mi relación con Justin, y yo pensé que él era el elegido. Pero me equivoqué. No creí que iría al programa de Barbara Walters y me vendería de esa forma".