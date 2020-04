“Estoy aquí triste, reflexiva, asustada. Nunca había estado tan preocupada en mi vida, me preocupa lo que veo en redes sociales. Me parece que no es momento de estar pensando en ejercicio y todo el día enseñar nuestras rutinas o comidas, recetas o bailes del Tik Tok, o bromas del coronavirus, todos los memes y las bromas que hay y la gente se ríe y lo sube en redes sociales. No estamos siendo conscientes de lo que pasa en el mundo, se están muriendo miles de personas en el mundo. Me parece que no es momento”, fue el comentario que la cantante de 30 años emitió a sus casi 10 millones de seguidores.