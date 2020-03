"Hola a todos, estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas. Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡Esto es grave! Hay que evitar el contacto, ¿por qué somos tan tercos?”, escribió en redes y más adelante señaló: “Los que tenemos síntomas que no son de vida o muerte, o sea que no nos falta la respiración y no nos estamos asfixiando literalmente, nos dicen que nos quedemos en casa porque no hay suficiente material reactivo para hacer pruebas”.