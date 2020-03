“Mi hijo se fue el martes a casa de su papá y claro que me entra la angustia. Él está muy bien, yo estoy perfecta, mi marido está perfecto, pero Santino se fue a casa de su papá y no voy a poder estar con él en 15 días hasta que pase el peligro y esta situación. Él tiene que estar en cuarentena en casa de papá y no puede salir ni venir conmigo, porque hay el riesgo de que me pueda contagiar, a mi marido y a las chicas que están con nosotros”, añadió la actriz con la voz entrecortada.