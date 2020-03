“Estoy en España. Aquí hay un pánico generalizado. Me fui a tratar de cambiar el vuelo, entonces me fui hasta el aeropuerto, eran filas inmensas para que me dijeran ‘no, lo tiene que hacer por internet’. No pude cambiar mi vuelo, entonces miro a ver si compro vuelos nuevos, ¡y cuestan 3,000 euros!”, explicó en ese momento quien encarnara a Norma Elizondo en la telenovela “Pasión de gavilanes”, a través de un Instagram Live.