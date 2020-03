“Soy un ser humano que se enamoró de otro ser humano y es lo único que pasa. A mí no me toca educar a nadie, creo que cada quien a su debido tiempo y yo estoy viviendo mi vida, agradecida con Dios de que la nena viene bien: llena de vida y salud. Si esta fecundación se hubiera dado entre un hombre y una mujer no me estarían haciendo estas preguntas. Entonces la noticia de que voy a ser mamá queda hasta ahí”, comentó en una entrevista.