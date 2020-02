“Quería traer a mi madre, pero no pude, porque con cualquiera que esté sentando a mi lado dicen que estoy saliendo”, bromeó Brad Pitt al recoger el mes pasado el Globo de Oro por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood. Toda la atención se concentra ahora en quién acompañará al intérprete a los premios de la Academia, que se celebran este domingo en Los Ángeles. Si es que no concurre solo, como lo ha hecho en las últimas alfombras rojas. Es el favorito en llevarse la estatuilla como mejor actor secundario, y los fans del actor se preguntan ¿con quién celebrará en el Dolby Theathe en el caso de ganar?