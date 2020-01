La presencia de Brad Pitt en la última gala de los Globos de Oro fue de lo más comentado de la noche más allá de su triunfo profesional por su galardón en Once Upon a Time in Hollywood. Se robó toda la atención ya que en el salón del Beverly Hills Hotel estaban tres de sus ex parejas, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Christina Applegate. Y es que el interés por la vida sentimental del que sigo siendo uno de los hombres más deseados del cine tras su escandaloso divorcio con Angelina Jolie no deja de acrecentarse, como él mismo bromeó ante todos sus colegas cuando fue a recoger su premio en el escenario.