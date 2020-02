Brad Pitt volvió a triunfar en los BAFTA. En este caso, recibió el domingo, en Londres, el premio al mejor actor de reparto por su actuación en Once Upon A Time In... Hollywood. Aunque esta vez, por razones personales, no pudo estar presente en la ceremonia, eso no evitó que una vez más se convirtiera en el protagonista de la noche producto de sus chistes: uno de ellos tuvo como destinatario al príncipe Harry. Y fue pronunciado nada menos que ante los duques de Cambridge, William y Kate Middleton, sentados en la primera fila del Royal Albert Hall.