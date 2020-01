Sobre la teoría de que la producción pudo haber alterado el lugar del accidente comentó: “No constituye un delito mover la escena, pero, evidentemente luego de un percance lo que hay que hacer es no mover la escena para que sea resguardada, si las familias lo deciden pueden detallar que esto fue un agravante para que no se pueda saber que pasó y dificultar que pueda reparase el daño".