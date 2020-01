“No le corresponde a la ANDA ver lo de la seguridad porque esto tiene que ver con leyes e industria, y empresas, desde luego que existen protocolos de seguridad pero no se llevan a cabo. La cuestión es establecerlos [en los contratos] como ley. Estamos tratando de que se refuerce todo, pero si ahorita los sindicatos no son obligatorios para las empresas, imagínense, poder imponer protocolos de seguridad”.