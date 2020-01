“El instinto maternal salió a flote y fue de: ‘estás idiota ¿Qué te pasa?’ y él me dijo: ‘¿Qué? ¿me estás contestando?’ y ahí fue que me levantó la mano y por poco me pega. Le dije ‘¿me vas a pegar? Pero pégame chingón pero que se me note en serio, pero ya’”, dijo antes de explicar que lo sorprendió ya que ella “nunca contestaba”.